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15 травня • оновлено в 12:09
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Можливо, через COVID-19: у США й Італії зафіксували 30-кратне зростання хвороби, що вражає судини

15.5т
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У США й Італії серед дітей почався спалах хвороби, схожої на синдром Кавасакі. Лікарі припускають, що це може бути побічним ефектом від COVID-19.

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Як повідомляє журнал Lancet, під час спалаху COVID-19 в Італії зафіксували 30-кратне зростання кількості пацієнтів із синдромом Кавасакі – некротизуючим васкулитом, що вражає артерії, який проявляється у дітей.

Дослідники виявили, що з лютого по квітень 2020 року в одній із лікарень провінції Бергамо синдром підтвердили у 10 дітей, 8 із них у цей же час хворіли на коронавірус. Варто відзначити, що за попередні п'ять років у цю лікарню надійшло всього 19 дітей із цим синдромом, що говорить про приблизно 30-кратне збільшення кількості випадків.

"Кількість випадків принаймні в 30 разів перевищує місячну захворюваність за попередні 5 років і має чіткий початок. Точкою відліку вважається перший випадок COVID-19, який був діагностований у нашій провінції", – повідомляють дослідники.

У США й Італії серед дітей почався спалах хвороби, схожої на синдром Кавасакі

У США й Італії серед дітей почався спалах хвороби, схожої на синдром Кавасакі

Також вони відзначили, що ймовірність появи такого синдрому досі дуже мала – приблизно 1 випадок на 1000 дітей. Однак уже зараз необхідно перевірити можливий зв'язок COVID-19 і синдрому Кавасакі.

Про спалах "загадкової хвороби" говорять і в США, передає The New York Times. Там подібний синдром виявили у 130 дітей (троє з них померли), але лікарі відзначають – це не схоже на типовий синдром Кавасакі, хоч загальні ознаки і є.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо розповів, що у хворих дітей не було звичних симптомів COVID-19 за типом кашлю і проблем із диханням, проте у всіх їх тест дав позитивний результат. Водночас у них спостерігався токсичний шок, запалення шкіри, кровоносних судин і серця.

Лікарі відзначають, що це дуже схоже на синдром Кавасакі, але є одна відмінність – він викликає розширення артерій серця, а ця хвороба вражає й інші кровоносні судини.

Аналогічно з Італією, спалах нової хвороби збігся з розвитком епідемії COVID-19. Лікар Леонард Крилов із лікарні Уінтроп зазначає, що це може бути "постінфекційною імунною відповіддю" організму.

"Я не здивуюся, якщо COVID-19 пов'язаний із хворобою Кавасакі, тому що з нею пов'язано багато інших вірусних інфекцій", – підтвердив припущення дослідник Гері Вонг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у людей, що заразилися COVID-19, можливий розвиток психозу, як побічного ефекту від вірусу.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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