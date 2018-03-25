Пару слов о нашем новом советнике по национальной безопасности.

В общем и целом, но в иностранной политике - я всегда ястреб. Беженцев бы никаких не принял, бандитов и террористов бы бомбил нещадно, разных полу-друзей, либо привёл в чувство, либо послал бы подальше (Турция, Пакистан), любую помощь обусловливал чётким отчётом по результатам после. Но это так, моё личное.

А вот на практике - Болтон, совершенно не человек для такой должности. Если он состоит при таком болване как Трамп. Советник ястреб нужен был полусонному Обаме, который никак ни на что решиться не мог. А Трампу, с его полным отсутствием знаний и понимания в международной политике, нужен сдерживающий боевой генерал, который нюхал порох и проливал свою кровь на войне и который не посоветует войну, кроме как в считанных случаях. И такой генерал у него был и ушёл. Герберт Макмастер. И потому ничего особо хорошего я от Болтона не жду.

Разумеется Натаниягу (и евреи республиканцы) будет вне себя от счастья, что одного из главных неоконов и проводителя, абсолютно проваленной для нас войны в Ираке, человека вернули из мусорки на один из главных постов. Ведь, если по секрету, то Израиль, не потратив ни цента, но один из главных бенефициантов от войны в Ираке и потому в своё время всеми силами подталкивал к ней. Как сейчас, уверен, Болтон с той же самой компанией советников и лоббистов, начнут толкать к войне с Ираном. Хотя на сегодня для нас нет ну ни одного повода, даже отдалённого, для подобной ещё более глупой авантюры.

Натаниягу и Ликуду все эти художества, интриги и аферизм рано или поздно, но откликнутся. Тем, кто не понимает связи Израиля со всем этим - напишу подробно. Хоть это и старательно замалчивается.

Для нас же... Мы кажется давно не воевали официально нигде. Может пришла пора генералам водку пить?