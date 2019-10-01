Може пробити оборону США: Китай презентував надпотужну балістичну ракету

У Китаї презентували нову балістичну ракету DF-41 "Східний вітер" або "Дунфен", що має ядерні блоки індивідуального наведення.

Міжконтинентальна зброя стала найпотужнішою, коли-небудь виробленою у КНР. Крім цього, ця зброя має найбільшу дальність в світі (15 000 км), пише McIvor Times. За деякими даними, "Східний вітер" може пробити протиракетну оборону США.

"Аналітики стверджують, що в ній може бути до 10 ядерних боєголовок, здатних вражати різні цілі", – уточнили журналісти.

DF-41 AAN

Зброя була показана на заходах із нагоди 70-річчя від дня утворення республіки. Цей парад став найбільшим в історії Китаю. Участь в ньому взяли 15 000 військових, 580 танків і інші види техніки.

Східний вітер презентували в Китаї ANI

Як писав OBOZREVATEL, у травні з'явилася інформація, що Китай розробляє зброю зі штучним інтелектом, яке може самостійно приймати рішення в боях. У 2019 військовий бюджет КНР виріс на 8% і склав близько $ 200 млрд.

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