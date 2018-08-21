"Може померти в будь-яку хвилину": у Європі занепокоїлися через стан Сенцова

Французька газета Le Monde 21 серпня, в 100-й день голодування українського в'язня Кремля Олега Сенцова, опублікувала звернення до європейських лідерів із закликом посприяти його звільненню.

Текст листа під заголовком "Олег Сенцов може померти в будь-яку хвилину" опублікований на сайті видання. Вказується, що його підписали багато французьких діячів, зокрема режисери Жан-Люк Годар та Франсуа Озон, філософи Мішель Ельчанінофф і Славой Жижек, посол Франції з прав людини Франсуа Крокет і громадський діяч і екс-міністр юстиції Крістіан Тобіра.

"Сьогодні, в 100-й день його голодування, ми ще раз повторюємо наш заклик до європейських керівників з тим, щоб вони задіяли всю свою владу і всі способи тиску, за допомогою яких можна було б домогтися негайного звільнення українського кінематографіста Олега Сенцова", - написали в ЗМІ.

Олег Сенцов

Відзначимо, що Le Monde - не єдине іноземне видання, що активно виступає на підтримку українського політв'язня. Такі матеріали також публікувалися в американському The Washington Post, іспанському журналі Play Ground, німецькій Deutche Welle, російській "Новой газете" та італійському виданні La Repubblica.

Нагадаємо, що в Криму в 2014 році Олега Сенцова заарештували за сфабрикованою справою щодо підготовки теракту. Окупаційна російська влада під тортурами вибивала свідчення у інших фігурантів справи, щоб обмовити Олега, який відмовився визнавати їх легітимність на півострові і всіляко підтримував українську сторону.

В результаті Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі і відправили його відбувати покарання до колонії суворого режиму. Навесні 2018 року політв'язень оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських в'язнів Кремля і відмовився її переривати, поки мета не буде досягнута. Він значно ослабнув здоров'ям і написав своїй сестрі листа, в якому заявив, що здаватися не збирається, але думає, що "кінець вже близький".

Як писав OBOZREVATEL, адвокат політв'язня заявив, що Олег Сенцов знаходиться в дуже поганому стані і "готовий померти, якщо доведеться".