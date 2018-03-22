Може померти: Reuters дізналося про погіршення стану Скрипаля

Розумові здібності екс-полковника ГРУ, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії можуть опинитися під загрозою.

"У рішенні Британського суду йдеться, що Скрипаль і його дочка залишаються в лікарні під сильними снодійними, йдеться, що їхні розумові здібності можуть виявитися під загрозою невідомої ступеня через атаку нервово-паралітичних речовин", - пише Reuters.

Точний ефект впливу отрути на їхнє здоров'я в довгостроковій перспективі залишається неясним, але тести показують, що їхні ментальні показники можуть бути ослаблені, пояснив суддя.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.