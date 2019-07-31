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Може досягти Москви: з'явилися моторошні дані про пожежі в Росії

4.1т Читати матеріал російською

Дим масштабних лісових пожеж на території Сибіру (Росія) досяг Монголії й огорнув столицю країни Улан-Батор.

Сам вогонь поширюється досить швидко, і, за словами екологів, якщо над Сибіром пройде антициклон, заграва добереться до Москви. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що станом на 31 липня пожежі в РФ спостерігаються в 11 регіонах, у 5 уже ввели надзвичайний стан. Загалом вогонь охопив територію понад 3 млн гектарів. Найбільше постраждала Якутія – там зафіксували 166 осередків займання.

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Пожежі в РФ

Пожежі в РФ

Слово і Діло

Загасити полум'я намагаються 3 тисячі рятувальників, стихійному лиху присвоїли найвищий рівень небезпеки.

При цьому, як наголошують журналісти, гасити вогонь взялися не одразу. Спочатку тамтешні чиновники порахували це економічно недоцільним і вирішили почекати дощу.

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Пожежі на території Сибіру

Пожежі на території Сибіру

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Сибіру вже тиждень пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги. Рятувальники зафіксували понад 500 осередків загорянь, їх площа постійно зростає.

Відомий російський комік Максим Галкін спровокував скандал через пожежі, назвавши Росію "не наддержавою, а загидженою країною".

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Місце
Росія
Теги
пожежа видео Новини Росії
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Пусть ватники вспомнят, как радовались пожару Нотр Дам де Пари!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Evlanov Sergey, Может ссылочку дашь где мы радовались пожару Нотр-Дам де пари? Мы не кастрюлеголовые и чужой беде не радуемся !
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
А где здесь страшные даные? Скорее радостные! Если моцква сгорит - весь мир будет праздновать такое радостное событие!
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут и радуют сами себя
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Петрова Ольга, мда ,как тебе убогая мало для счастья надо! Псмеятся над пожаром в России! Забыла тварь праздничные салюты на воинских складах на Украине!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
гори гори ясно что бы не погасло !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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