Може бути набагато небезпечнішим: у США побоюються другого спалаху COVID-19

У США заявили про можливість другого спалаху COVID-19. І цього разу країні буде боротися з вірусом набагато складніше.

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Як повідомляє DailyMail, лікар Джордж Діаз виступив на відеоконференції, де висловив свою стурбованість тим, що друга хвиля COVID-19 буде куди небезпечнішою за нинішню – у країни просто не вистачить ресурсів для боротьби. На думку Діаза, ізоляційні заходи досі є найкращою профілактикою.

"Коли економіка почне відкриватися, ми можемо побачити другий спалах, який може бути таким же масштабним, як і перший. Ось тільки я стурбований тим, що не знаю, чи будуть у нас ресурси для боротьби з ним", – заявив Діаз.

Також він зазначив, що не варто розслаблятися через масові поставки ремдесівіра, який проявив себе як гарні ліки проти COVID-19.

Джордж Діаз DailyMail

"Люди не повинні опускатися до думок, мовляв, що тепер вони можуть робити що завгодно, адже є ліки. Ні, так не можна", – попередив лікар.

Проте, незважаючи на зростаючу смертність, деякі штати вже послаблюють карантинні заходи – відкривають пляжі, ресторани і так далі. Одночасно з цим у 20 штатах спостерігається зростання нових випадків, хоча до цього часу очікувалася зовсім інша динаміка. Як розповів колишній комісар FDA Скотт Готліб, кількість нових заражень мала скорочуватися, але цього не відбувається.

У США вже відкрили деякі пляжі DailyMail

Також за його словами необхідно повністю побороти хворобу, не залишаючи навіть невеликих вогнищ.

"Якщо ми не переможемо цю хворобу повністю, а залишимо невелике вогнище інфекції, то воно може розростися в будь-який час", – заявив Готліб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США наблизилися до створення вакцини від COVID-19.