Може бути набагато небезпечнішим: у США побоюються другого спалаху COVID-19
У США заявили про можливість другого спалаху COVID-19. І цього разу країні буде боротися з вірусом набагато складніше.
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Як повідомляє DailyMail, лікар Джордж Діаз виступив на відеоконференції, де висловив свою стурбованість тим, що друга хвиля COVID-19 буде куди небезпечнішою за нинішню – у країни просто не вистачить ресурсів для боротьби. На думку Діаза, ізоляційні заходи досі є найкращою профілактикою.
"Коли економіка почне відкриватися, ми можемо побачити другий спалах, який може бути таким же масштабним, як і перший. Ось тільки я стурбований тим, що не знаю, чи будуть у нас ресурси для боротьби з ним", – заявив Діаз.
Також він зазначив, що не варто розслаблятися через масові поставки ремдесівіра, який проявив себе як гарні ліки проти COVID-19.
"Люди не повинні опускатися до думок, мовляв, що тепер вони можуть робити що завгодно, адже є ліки. Ні, так не можна", – попередив лікар.
Проте, незважаючи на зростаючу смертність, деякі штати вже послаблюють карантинні заходи – відкривають пляжі, ресторани і так далі. Одночасно з цим у 20 штатах спостерігається зростання нових випадків, хоча до цього часу очікувалася зовсім інша динаміка. Як розповів колишній комісар FDA Скотт Готліб, кількість нових заражень мала скорочуватися, але цього не відбувається.
Також за його словами необхідно повністю побороти хворобу, не залишаючи навіть невеликих вогнищ.
"Якщо ми не переможемо цю хворобу повністю, а залишимо невелике вогнище інфекції, то воно може розростися в будь-який час", – заявив Готліб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США наблизилися до створення вакцини від COVID-19.