МОЗ Білорусі назвало кількість загиблих під час акцій протесту

В ході акцій протесту в Білорусі, які в перші дні закінчувалися сутичками з силовиками, загинуло двоє людей.

Про це 17 серпня повідомило sputnik.by з посиланням на слова голови МОЗ республіки Володимира Караніка. Він вийшов до лікарів, які зібралися на акцію біля будівлі Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

За словами Караніка, зараз в лікарнях перебуває 158 осіб. У всіх стан стабільний, некритичний.

Він також заявив, що медиків в Центри ізоляції правопорушників і ізолятори тимчасового тримання пускають.

Глава МОЗ відзначив, що не має даних про те, що в ході протестів пропали 83 людини.

На крики присутніх "У відставку!" Каранік зауважив, що вимога неактуальна – з суботи, 15 серпня, весь Кабінет міністрів відповідно до Конституції був відставлений. І він, і інші члени уряду зараз "виконуючі обов'язки".

У той же час "Радіо Свобода - Білорусь" з посиланням на БелаПАН і освітньо-соціальну громадську організацію "Зьвяно" повідомило про не менше п'яти загиблих під час протестів. За даними активістів, ще семеро людей перебували в критичному стані в реанімації.

Повідомляється, що волонтери після масових побиттів протестувальників знайшли 120 осіб в лікарнях Мінська і опитали 30 постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі офіційно підтвердили другу смерть під час протестів. Родичі загиблого в результаті затримання під час акції протесту в Гомелі (Білорусь) Олександра Вихора 15 серпня отримали свідоцтво про смерть.