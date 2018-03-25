Мовчати: військовим Росії написали правила по соцмережах

Керівництво російської армії розробило для військових так звані правила користування соціальними мережами.

Інструкцію показав у мережі в своєму ЖЖ колишній військовослужбовець РФ Денис Мокрушин.

"Пам'ятка для військовослужбовців по користуванню соціальними мережами. Ось такі інформаційні пам'ятки нині розміщують на дошках інформації в казармах", - написав він.

Зокрема, рекомендується поменше використовувати соцмережі, не публікувати інформацію про своє місцезнаходження, про рід служби і т.д.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов розповів про засоби ведення війни в "середньостроковій перспективі".