Мова про Україну? Трамп дав страшну обіцянку світовому лідеру

Розвідку США стурбувала обіцянка, дана президентом Дональдом Трампом, одному зі світових лідерів.

Американський розвідник написав скаргу на главу держави генеральному інспектору розвідки. Про це повідомляє The Washington Post.

Водночас, за даними видання, за два з половиною тижні до подачі скарги Трамп поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмову розслідує Палата представників, яка вивчає, чи мав намір Трамп разом зі своїм адвокатом Рудольфом Джуліані тиснути на український уряд, щоб той допоміг йому на президентських виборах 2020 року.

Трамп назвав інцидент фейком.

"Кожного разу, коли розмовляю по телефону з іноземним лідером, я розумію, що, можливо, її слухають багато людей із різних агентств США, не кажучи вже про інші країни. Ніяких проблем!" – написав він у Twitter.

Another Fake News story out there - It never ends! Virtually anytime I speak on the phone to a foreign leader, I understand that there may be many people listening from various US agencies, not to mention those from the other country itself. No problem!