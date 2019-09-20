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20 вересня • оновлено в 09:56
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Мова про Україну? Трамп дав страшну обіцянку світовому лідеру

12.5т Читати матеріал російською

Розвідку США стурбувала обіцянка, дана президентом Дональдом Трампом, одному зі світових лідерів.

Американський розвідник написав скаргу на главу держави генеральному інспектору розвідки. Про це повідомляє The Washington Post.

Водночас, за даними видання, за два з половиною тижні до подачі скарги Трамп поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

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Розмову розслідує Палата представників, яка вивчає, чи мав намір Трамп разом зі своїм адвокатом Рудольфом Джуліані тиснути на український уряд, щоб той допоміг йому на президентських виборах 2020 року.

Трамп назвав інцидент фейком.

"Кожного разу, коли розмовляю по телефону з іноземним лідером, я розумію, що, можливо, її слухають багато людей із різних агентств США, не кажучи вже про інші країни. Ніяких проблем!" – написав він у Twitter.

Трамп дав страшну обіцянку світовому лідеру

Трамп дав страшну обіцянку світовому лідеру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США дали пораду Зеленському, про що говорити з Трампом під час зустрічі.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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70rus xxx
70rus xxx
Так кому трамп что то там обещал?
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филипп филипыч
филипп филипыч
когда я читаю очередной заголовок обоза то думаю ну уж глупее ничего не придумать. но данный заголовок побил все мыслимые рекорды)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Ешта Дядя, ну да я тут недавно. с весны. после того как корреспондент.нет совсем охренел со своими банами)
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70rus xxx
70rus xxx
филипп филипыч, Лента.ру составит обозу конкуренцию.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А мировой лидер кто? Трамп же с Зеленским разговаривал. Что-то напутано в статье
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Кристина Стефанова, это д.Вову тмеют в виду,не Зеленского точно.
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