Моторошний момент авіакатастрофи в Бразилії потрапив на відео

Над бразильським містом Убатуба 1 січня зазнав аварії вертоліт Robinson R44 PR-RMZ.

Момент падіння вдалося зняти пасажиру повітряного судна, пише у Twitter блогер Рустем Адагамов.

Зазначається, що всі троє осіб на борту вижили, але від удару лопаттю загинув один із пішоходів.

Пасажир вертольота Robinson R44 зняв його крах над г.Убатуба в Бразилії 01.01.2019. Всі троє людей на борту залишилися живі, але від удару лопатою загинув один з пішоходів. pic.twitter.com/3TmIK2O9qP - Рустем Адагамов (@adagamov) 3 січня 2019 р

Robinson R44 PR-RMZ після краху Twitter Рустем Адагамов

Robinson R44 PR-RMZ після краху Twitter Рустем Адагамов

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