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Моторошний момент авіакатастрофи в Бразилії потрапив на відео

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Над бразильським містом Убатуба 1 січня зазнав аварії вертоліт Robinson R44 PR-RMZ.

Момент падіння вдалося зняти пасажиру повітряного судна, пише у Twitter блогер Рустем Адагамов.

Зазначається, що всі троє осіб на борту вижили, але від удару лопаттю загинув один із пішоходів.

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Robinson R44 PR-RMZ після краху

Robinson R44 PR-RMZ після краху

Twitter Рустем Адагамов

Robinson R44 PR-RMZ після краху

Robinson R44 PR-RMZ після краху

Twitter Рустем Адагамов

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня на Житомирщині розбився військовий літак Су-27, пілот загинув.

Місце
Бразилія
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