Моторошні кадри: з'явилося відео з салону Boeing 737 за мить до аварії

У мережі з'явилося відео, зняте пасажирами Boeing 737 просто перед катастрофою літака в Індонезії.

Кадри розмістило Агентство з подолання надзвичайних ситуацій Індонезії на своїй сторінці Twitter. Пасажир зняв відео в салоні лайнера під час падіння.

На записі чутні крики людей. Пасажири до останнього молилися. Також можна розрізнити вигуки "Аллах Акбар".

Video ini BUKAN penumpang pesawat Lion Air JT 610. Tetapi ini penumpang pesawat Lion Air JT 353 Padang-Jakarta yang turbulensi dan semua penumpang selamat beberapa waktu yang lalu. Tidak ada video / foto kondisi penumpang sebelum JT 610 jatuh. Jangan ikut menyebarkan hoax. pic.twitter.com/VbGYaBlVop — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737, що належить перевізнику Lion Air, впав у море в районі західного узбережжя острова Ява. На борту перебували, за різними даними, від 185 до 189 осіб.