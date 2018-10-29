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Моторошні кадри: з'явилося відео з салону Boeing 737 за мить до аварії

5.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, зняте пасажирами Boeing 737 просто перед катастрофою літака в Індонезії.

Кадри розмістило Агентство з подолання надзвичайних ситуацій Індонезії на своїй сторінці Twitter. Пасажир зняв відео в салоні лайнера під час падіння.

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На записі чутні крики людей. Пасажири до останнього молилися. Також можна розрізнити вигуки "Аллах Акбар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737, що належить перевізнику Lion Air, впав у море в районі західного узбережжя острова Ява. На борту перебували, за різними даними, від 185 до 189 осіб.

Місце
Індонезія
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