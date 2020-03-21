Моторошні фото з охопленої коронавірусом Італії з'явилися в мережі

У мережі з'явилися моторошні кадри з охопленої епідемією коронавірусу Італії. При населенні в 60 млн в країні від смертельної інфекції загинуло вже 4 032 осіб: це більше, ніж по всьому Китаю з населенням 1,4 мільярда.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Страшні кадри опублікувала Daily Mail. На них фотографи зазнімкували спорожнілі міста і переповнені хворими італійські лікарні.

Відзначається, що зараз в країні близько 50 тисяч підтверджених випадків коронавірусу. Однак поки медики борються за життя тих, кого сподіваються врятувати, в деяких містах, як, наприклад, Бергамо, крематорії не справляються зі спаленням тіл померлих.

Вони працюють по 24 години на добу, але потік жертв не припиняється. Трагізму ситуації додає і те, що багато родичів загиблих, поміщені під карантин, навіть не можуть з ними попрощатися.

Італія під час епідемії коронавірусу Daily Mail

Італія під час епідемії коронавірусу Daily Mail

Італія під час епідемії коронавірусу Daily Mail

Багато з тих, хто загинув від коронавірусу, – це ті, хто боровся з хворобою на "передовій": медики і священики.

Рекордно високий рівень смертності в Італії деякі вчені пояснюють тим, що в Італії дуже літнє населення, велика частина якого палила. До того ж, повітря в найбільш постраждалих від епідемії регіонах (Ломбардії та Емілії-Романьї) вкрай забруднене, що погіршує ситуацію.

Італія під час епідемії коронавірусу Daily Mail

Італія під час епідемії коронавірусу Daily Mail

Італія під час епідемії коронавірусу Daily Mail

Італія під час епідемії коронавірусу Daily Mail

Італія під час епідемії коронавірусу Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Італії число смертей від коронавірусу побило новий антирекорд – загинуло 4032 пацієнти, у яких була виявлена небезпечна інфекція.

Всього за минулу добу 20 березня кількість жертв збільшилася на 627 осіб.

Також стало відомо, що з одного пацієнта в Італії кількість заражених коронавірусом за місяць збільшилася до 37 860 осіб.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся