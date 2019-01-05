Моторошна смерть: у Польщі у квест-кімнаті загинуло п'ятеро підлітків

У польському місті Кошалін п'ятеро 15-річних підлітків загинули під час пожежі у квест-кімнаті. Також вогонь ледь не забрав життя чоловіка.

П'ятеро дівчат проходили ігровий квест у розважальному залі "Кімната втечі", але опинилися замкненими у пастці, пише Associated Press.

"Всі жертви того дня відзначали день народження однієї з них. Також 25-річний чоловік був госпіталізований з опіками", — пояснив спікер місцевої пожежної служби Томас Кубіяк.

Пожежа у Польщі Twitter Radio Koszalin

Він зазначив, що тіла знайшли поруч із осередком горіння, але вогонь їх не зачепив. Причиною смерті підлітків стало удушення продуктом горіння — карбоном монооксидом.

Квест-кімната Twitter Radio Koszalin

Як писав OBOZREVATEL, у польському місті Вроцлав у ніч на 17 грудня спалахнула потужна пожежа на заводі з переробки сміття.

Серйозні травми отримала одна з рятувальниць, яка боролася з вогнем. Загалом у ліквідації пожежі брало участь кілька десятків пожежних команд, які працювали понад дві години поспіль.