Моторошна пожежа в Кемерово: з'явилися список зниклих і перші фото жертв

За офіційними даними, під час пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово загинули 37 осіб.

Таку інформацію озвучив заступник керівника МНС Росії Владлен Аксьонов, передає "Інтерфакс".

Зниклими безвісти вважаються 64 людини, ще 84 людей постраждали. Відзначається, що у зниклих практично немає шансів.

На місці пожежі працюють 663 людини, 123 одиниці техніки. На третьому поверсі стався обвал. Пожежники не постраждали, їх встигли вивести.

Зниклими безвісти значиться група дітей з Томська і 12 школярів із селища Трещевський Топкинського району Кемеровської області. Діти були з супроводом. Зв'язку з ними немає. Ще одна дитина серед зниклих з міста Междуреченська Кемеровської області.

Упізнано вже перші жертви пожежі. Так, одна з них - 37-річна Тетяна Дарсалія.

Друга - 37-річна Наталія Селезень. 26 березня їй мало виповнитися 38 років.

У Telegram-каналі Мash був опублікований список зниклих безвісти (всього 70 осіб):

Алімова Яна, 42 роки

Алімова Руслана, 5 років

Архипенко Станіслав, 31 рік

Архипенко Вікторія, 5 років

Сипко Єлизавета, 12 років

Сипко Наталія

Дарсалія Тетяна,

Мельников Євген

Чернікова Вілена, 11 років

Черніков Сергій, 28 років

Трусова Вероніка, 8 років

Трусова Василиса, 5 років

Чмихалов Вадим, 10 років

Мороз Марія, 13 років

Мороз Поліна, 35 років

Понушкова Вероніка, 11 років

Почакіна Вікторія

Сараєва Даша

Ушакова Ліза

Агаркова Маша, 10 років

Агарков Костя, 8 років

Кляйн Анфіса, 30 років

Закунова Вікторія, 11 років

Єрохіна Майя, 12 років

Ананьєва Ксенія, 11 років

Ліллевялі Валерія, 5 років

Іванчик Артемій

Мухін Ротібор, 6 років

Сухозад Ніна 67 років

Курчевського Тетяна, 11 років

Смирнова Настя, 11 років

Коган Олександр, 11 років

Коган Григорій, 42 роки

Нікулін В'ячеслав, 10 років

Востріков Артем, 5 років

Востріков Роман, 2 роки

Вострикова Анна, 7 років

Вострикова Олена

Галанін Михайло, 10 років

Галанін Дмитро

Баранов Артем, 12 років

Баранова Аріна, 8 років

Баранова Марина, 60 років

Москаленко Євген, 35 років

Москаленко Ксюша, 4 роки

Москаленко Олеся, 30 років

Сидорова Аріна

Сидоров Єгор, 15 років

Сидоров Денис, 39 років

Євсєєва Оксана

Зіпунова Вікторія, 11 років

Бахаєва Ірина, 44 роки

Бахаєв В'ячеслав, 44 роки

Бахаєва Анна, 8 років

Ковалевська Світлана, 5 років

Ковалевський Єгор, 9 років

Федина Ольга, 46 років

Мухін Антон, 28 років

Курчевич Таня, 4 роки

Стукалов Максим, 17 років

Агаркова Надія, 57 років

Устинова Наталія, 35 років

Устинова Уляна, 4-5 років

Устинов Арсеній

Тесленко Ігор, 51 рік

Тесленко Аріна

Сабадаш Альона, 22 роки

Аліна, 16 років

Костянтин, 8 років

Марія, 9 років

Біля ТЦ місцеві жителі облаштували стихійний меморіал.

Як повідомляв "Обозреватель", у кінозалі ТЦ "Зимова вишня" рятувальники виявили ще 15 загиблих, 7 з яких - діти. Тіла сильно обгоріли, через що їх неможливо впізнати.