Моторошна пожежа в Кемерово: у Путіна назвали причину

Причиною смертельної пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово стала недбалість.

Про це заявила уповноважений при президенті РФ з прав дитини Анна Кузнецова, передає "РИА Новости".

За її словами, трагедія повинна стати сигналом до перевірок у всіх торгових центрах країни.

"Причина в халатності. Норми все прописані. Але те, як ми ставимося до норм безпеки, є катастрофічною причиною тих бід, яким ми сьогодні свідчимо", - сказала вона.

За останніми даними в результаті пожежі в ТЦ загинули понад 50 людей, ще понад 80 постраждали.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше ЗМІ називали причиною пожежі необережне поводження дітей з вогнем, або несправність електропроводки.