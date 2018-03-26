Моторошна пожежа в Кемерово: у Путіна назвали причину

Причиною смертельної пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово стала недбалість.
Про це заявила уповноважений при президенті РФ з прав дитини Анна Кузнецова, передає "РИА Новости".
За її словами, трагедія повинна стати сигналом до перевірок у всіх торгових центрах країни.
"Причина в халатності. Норми все прописані. Але те, як ми ставимося до норм безпеки, є катастрофічною причиною тих бід, яким ми сьогодні свідчимо", - сказала вона.
За останніми даними в результаті пожежі в ТЦ загинули понад 50 людей, ще понад 80 постраждали.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше ЗМІ називали причиною пожежі необережне поводження дітей з вогнем, або несправність електропроводки.