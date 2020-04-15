Агенти закуповують і перехоплюють обладнання та технології через свою шпигунську мережу в усьому світі .

13.04.20

Паролі, явки, імена….. все "в рельсу".

На початку квітня міністр охорони здоровʼя Ізраїлю Яков Ліцман заразився новим коронавірусом. Після цього на карантин пішли всі урядовці, з якими він тісно контактував. Тоді багато ізраїльтян здивувалися, що серед них був Йоссі Коен — директор служби зовнішньої розвідки Моссад.

Виявляється, спецслужба вже кілька місяців активно допомагає ізраїльським медикам боротися з пандемією.

У Моссаді дійшли висновку, що їхній головний супротивник — Іран — зараз занадто зайнятий проблемами з поширенням коронавірусу, тому переключилися на доставку медичного обладнання та технологій. Для цього використовували міжнародні контакти й агентурну мережу в усьому світі. У Моссаді розуміли, що діяти потрібно швидко, тому що таке обладнання дуже скоро стане дефіцитним.

На початку лютого глава медичного центру Шиба, найбільшої лікарні Ізраїлю, професор Іцхак Крайсс зустрівся з керівником Моссаду Коеном і розповів, що їм не вистачає обладнання. Зрештою спецслужба привезла до лікарні все необхідне, насамперед імпортні апарати штучної вентиляції легенів.

На початку березня Коен очолив оперативний штаб з контролю і розподілу медичного обладнання. Окрім працівників Моссаду, до нього увійшли представники Міноборони та секретного підрозділу військової розвідки, яке розробляє сучасне шпигунське обладнання.

Перша велика партія, яку Моссад придбав за кордоном, прибула в Ізраїль 19 березня спеціальним рейсом. Це були 100 тисяч комплектів для тестування на коронавірус. Потім привезли півтора мільйона хірургічних масок, десятки тисяч респіраторів N95, захисні комбінезони й окуляри для бригад швидкої допомоги, а також велику кількість різних медикаментів.

Завдяки закордонним технологіям, які роздобули оперативники Моссаду, Ізраїль тепер може виробляти власні системи тестування, апарати ШВЛ і готується запустити виробництво 25 мільйонів захисних масок на місяць.

За словами одного високопосадовця, Моссаду було набагато легше домовитися про постачання з тими країнами, де спецслужби мають великий вплив на уряд. У деяких випадках, щоб прискорити постачання, Коен особисто домовлявся з представниками урядів і спецслужб цих держав.

Іноді агенти Моссаду перехоплювали товари, які вже замовили інші країни. А одна з партій прибула з Китаю каналом, через який зазвичай закуповували зброю.

За неофіційними даними, Моссад міг закуповувати необхідне обладнання навіть у недружніх Ізраїлю арабських країн, як-от Обʼєднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія, Йорданія та Катар.

Не всі операції Моссаду були успішними. За словами джерела NYT, у Німеччині урядові чиновники останньої миті конфіскували вантаж, підготовлений до відправки в Ізраїль. А в Індії митники затримали велику партію дезінфекційних засобів.

Утім, ізраїльські медики впевнені, що завдяки допомозі Моссаду вдалося уникнути найгірших початкових прогнозів щодо поширення коронавірусу. Станом на сьогодні в Ізраїлї зафіксовано близько 11 тисяч випадків зараження та 103 смерті. Експерти кажуть, що пік епідемії в Ізраїлі вже позаду.

Професор Іцхак Крайсс каже, що тільки в Ізраїлі лікарні могли розраховувати на таку допомогу з боку спецслужб. "Один з головних ідеалів для агентів Моссаду — виконати завдання будь-якою ціною".

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