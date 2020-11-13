Дивно, але коли готувався попередній матеріал, ми навіть не мали наміру спиратися на щось, що виходить з-за поребрика. І вже коли він був готовий і опублікований, з подивом виявився матеріал в російських ЗМІ, в якому мова йде про те ж саме, але з іншого боку.

Причому, це не аналітика журналіста, а шматки з інтерв'ю досить одіозної фігури з РФ – Германа Грефа. Не станемо тут приводити його регалії, а просто зауважимо, що це людина з путінської когорти і йому безумовно відомо справжній стан справ як всередині РФ, так і про те, як виглядає ситуація для РФ за її межами.

Що важливо, він веде свої міркування виходячи з того, що Трамп – вже не жилець в Білому домі, і тому слід думати про те, як обставини складатимуться після 20 січня, коли Трамп нарешті поїде в свій гольф-клуб надовго. Між іншим, саме такі міркування неминучі для того, щоб різка зміна ситуації не застигла путінських пташенят зненацька.

Оскільки мсьє Греф під час перебування у владних коридорах, в основному, займався питаннями фінансово-економічного характеру, то і прийдешню ситуацію він прогнозує саме з цих позицій. А з урахуванням того, що зараз він очолює найпотужніший російський банк, то його прогнози мають особливу цінність, оскільки це міркування не конторського біржового аналітика, на зразок Демури, а людини, що називається "входжу" на самий верх. Отже, ось що він очікує найближчим часом від зміни "варти" в Білимо домі:

"Адміністрація Джо Байдена в США, ймовірно, продовжить посилення санкцій відносно Росії і російсько-американські відносини ризикують повернутися на рівень, який спостерігався за Барака Обами".

Чи не правда, дуже цікава думка. Трамп рвав на собі краватку і розповідав про те, як він бореться з Москвою, накладає на неї, в тому числі і санкції, а в самій Москві це сприймається якось дивно. Судячи зі слів Грефа, при Обамі було все набагато гірше, а от при Трампі – все змінилося, а тому його дуже турбує обрання Байдена, оскільки нинішня ситуація може погіршитися і повернутися в стан "до Трампа".

Тобто, Греф точно знає, як виглядають відносини РФ з Трампом, і зазначає, що їх стан набагато кращий, ніж те, що було при Обамі. І ось ті санкції, якими козиряє Трамп, Греф не оцінює, як щось катастрофічне. Ну наклав і наклав.

"Швидше за все, що буде мікшувати конфлікт з Китаєм. Відновлення Північноатлантичного альянсу з Європою. Швидше за все, що продовжаться якісь складнощі і спроби застосовувати санкційні практики щодо Росії... При цьому об'єктів для санкцій, за його словами, "залишилося не так багато", оскільки дві попередні адміністрації "вичерпали величезний запас "обмежувальних заходів".

Як видно, Греф з жалем констатує неминучість ослаблення протистояння США і Китаю, і що куди цікавіше – жаль записного економіста про те, що Байден відновить НАТО. Просто вдумаймось над останнім визначенням і проаналізуємо те, як в Москві оцінюють те, що Трамп примудрився зробити з Альянсом. Греф говорить вже про "відновлення". Однією простою фразою він визначив те, що Трамп зробив в інтересах РФ.

Але і його явна стурбованість по темі того, що якщо Байден продовжить санкціонувати РФ, в чому він не сумнівається, то для них вже практично не залишається місця, крім як включати дійсно руйнівні механізми, а не ті санкції, які можна розцінювати як сигнал "невдоволення".

"Наступні санкції можуть бути дуже радикальними, можуть привести до дуже суттєвого дисбалансу в світових відносинах".

У перекладі на нормальну мову це означає, що до списку санкцій арсеналу США залишилися тільки ті санкції, які будуть фатальними для Москви. Зрозуміло, що прямо так він сказати не може, бо в такому випадку постраждає "велич", але ніякого "дисбалансу" навіть від повного виключення РФ з світової економіки вже не станеться.

Якщо десять років тому це ще могло привести до енергетичного голодування тієї ж Європи, то зараз вибули обсяги російської нафти і газу із задоволенням і миттєво перекриють інші гравці ринку і тоді їм не треба буде обмежувати себе в обсягах видобутку, так і на ринку все стане простіше.

Воно й зрозуміло, адже картельні обмеження ОПЕК + вже давно ходять навкруги девізу: "Менше народу – більше кисню" в тому сенсі, що чим менше великих гравців, на світовому ринку нафти, то решті буде легше "дихати". Так що ніякого "дисбалансу" РФ вже не може викликати навіть в тому випадку, якщо вона завтра начисто зникне, разом зі своїм газом, нафтою і Путіним, до речі – і з Грефом – теж.

Правда, тут же фахівець говорить про те, що оскільки санкції залишилися найважчі, то він все ж оцінює ймовірність їх введення як не дуже високу. З іншого боку, якщо ти щось вважаєш нереальним, то ти про це не говориш, тим більше, в такому контексті. Загалом, дідусь Зигмунд десь зараз активно потирає руки.

Але ось що цікаво, за час правління Трампа, ні Греф, ні хтось ще – зовсім не піднімали тему про можливість застосування ультимативних санкцій. Складається враження, що трампові санкції були введені "за згодою". Як видно з мови Грефа, після них стан в РФ був "самоудовлетворительным", оскільки ніхто не пам'ятає потоків проклять на адресу Трампа через їхнє введення.

Так що там, жодне спотворене інтелектом російській водій не зобразив на своєму автомобілі "Трамп – чмо", але ж будь можливість Обамі просидіти ще одну каденцію в Білому домі, то всі автомобілі в РФ були б забезпечені цим написом законодавчо. А нові транспортні засоби випускалися б з попередньо встановленою написом.

Таким чином, хотів того Греф чи ні, але він дав оцінку чотирирічному правлінню Трампа, в порівнянні з колишнім правлінням Обами і майбутнім – Байдена, як позитивне і комфортне правління. А це означає, що слідчим органам США слід буде добре попрацювати над тим, щоб встановити причини таких оцінок. Що б вони при цьому ні виявили, воно пояснить дуже багато з того, чому Трамп працював таким собі "відірваним руйнівником" і в чиїх інтересах він трудився.