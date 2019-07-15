Москва завдасть несподіваного удару: в Європі розкрили підлий план Путіна

РФ озброюється забороненими ДРСМД ракетами, а також готується до регіональних воєн у Європі, щоб змусити європейські уряди піти на "радикальну зміну статус-кво".

Про це повідомляється в матеріалі Die Welt із посиланням на висновки генерал-лейтенанта бундесверу у відставці, екс-заступника генерального секретаря НАТО Гайнріха Брауса та директора Інституту політики безпеки в Кільському університеті Йоахима Краузе.

Наголошується, що такими діями Росія "змушує Північноатлантичний альянс діяти".

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"Поки наша політична увага прикута до кліматичних змін, міграційної кризи, кризи в ЄС та інших проблем, які вимагають спільного рішення, РФ при Путіні – абсолютно неспровоковано – готується до регіональних воєн у Європі, які вона розраховує виграти за допомогою погроз застосування ядерної зброї", – заявив Краузе.

Зі свого боку Браус вважає, що Росія шукає конфронтації із Заходом, а також "прагне знищити міжнародний порядок і підірвати згуртованість західного альянсу".

Через те, що РФ не зможе вийти переможцем із протистояння з НАТО, Москва, як ідеться в матеріалі, може нанести "несподіваний удар" та погрожувати ядерною зброєю, поки Альянс буде готувати відповідь.

Можливими місцями атак РФ можуть стати Україна, Чорноморський регіон, Прибалтика та Польща.

Ілюстрація. Президент РФ Володимир Путін kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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