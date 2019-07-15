Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Москва завдасть несподіваного удару: в Європі розкрили підлий план Путіна

6.7т Читати матеріал російською

РФ озброюється забороненими ДРСМД ракетами, а також готується до регіональних воєн у Європі, щоб змусити європейські уряди піти на "радикальну зміну статус-кво".

Про це повідомляється в матеріалі Die Welt із посиланням на висновки генерал-лейтенанта бундесверу у відставці, екс-заступника генерального секретаря НАТО Гайнріха Брауса та директора Інституту політики безпеки в Кільському університеті Йоахима Краузе.

Наголошується, що такими діями Росія "змушує Північноатлантичний альянс діяти".

Новини
НАТО попередив Німеччину про можливий ракетний удар із Росії

"Поки наша політична увага прикута до кліматичних змін, міграційної кризи, кризи в ЄС та інших проблем, які вимагають спільного рішення, РФ при Путіні – абсолютно неспровоковано – готується до регіональних воєн у Європі, які вона розраховує виграти за допомогою погроз застосування ядерної зброї", – заявив Краузе.

Зі свого боку Браус вважає, що Росія шукає конфронтації із Заходом, а також "прагне знищити міжнародний порядок і підірвати згуртованість західного альянсу".

Через те, що РФ не зможе вийти переможцем із протистояння з НАТО, Москва, як ідеться в матеріалі, може нанести "несподіваний удар" та погрожувати ядерною зброєю, поки Альянс буде готувати відповідь.

Можливими місцями атак РФ можуть стати Україна, Чорноморський регіон, Прибалтика та Польща.

Ілюстрація. Президент РФ Володимир Путін

Ілюстрація. Президент РФ Володимир Путін

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російська воєнна загроза Холодна війна між Заходом і Росією Російсько-український конфлікт
Місце
Німеччина
Теги
Росія війна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
15
Смішно
40
Цікаво
46
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Александров Сергей
Александров Сергей
ДРСМД давно похерили и Штаты и РФ! Поэтому сейчас и ищется новый формат Договора. А что касается обновления вооружений, то РФ не хохлятник и за клочок туалетной бумаги-"будапештский меморандум"- не будет отказываться от своей безопасности.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"РФ при Путине – абсолютно неспровоцированно – готовится к региональным войнам в Европе" ну да, какие мелочи расширение НАТО на восток или размещение ПРО в Европе (которые ещё и легким движением превращаются в атакующее оружие). Ну или бомбардировка Югославии... Ну или уничтожение российских миротворцев в 2008 году... Они там что курят??
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Злий дідько москаль ножа точить!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2

Блоги / думки

ads pixel