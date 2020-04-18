Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що потужностей московських лікарень не вистачає для боротьби з коронавірусів COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус

Під час поїздки в Людський район 18 квітня він заявив, що білоруська система охорони здоров'я не "захлинулася", передають "БелНовості".

За словами Лукашенка, Москва – супербагате місто – не впоралося з напливом пацієнтів.

"Москва захлинулася. Чому? Тому що у них не вистачило потужностей лікарень. У них стільки хворих, що вони не можуть "перетравлювати". А це в основному пневмонії. А пневмонії лікуються – ви пам'ятаєте, в радянські часи – 21 день карантин", – зазначив президент.

На думку білоруського лідера, головна проблема полягає в тому, що спалах коронавірусу припав на пік захворювань на пневмонію, який зазвичай відбувається з грудня до кінця березня.

За даними на 14:00 суботи, 18 квітня, в Білорусі на коронавірус захворіли 4 779 осіб, з яких вилікувалися 342. Померли 42 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі не вводять карантин, тому що у країни "свій обраний шлях". Президент Лукашенко зазначив, що незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.