"Москва захлинулася від коронавірусу!" Лукашенко розкритикував Росію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що потужностей московських лікарень не вистачає для боротьби з коронавірусів COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус
Під час поїздки в Людський район 18 квітня він заявив, що білоруська система охорони здоров'я не "захлинулася", передають "БелНовості".
За словами Лукашенка, Москва – супербагате місто – не впоралося з напливом пацієнтів.
"Москва захлинулася. Чому? Тому що у них не вистачило потужностей лікарень. У них стільки хворих, що вони не можуть "перетравлювати". А це в основному пневмонії. А пневмонії лікуються – ви пам'ятаєте, в радянські часи – 21 день карантин", – зазначив президент.
На думку білоруського лідера, головна проблема полягає в тому, що спалах коронавірусу припав на пік захворювань на пневмонію, який зазвичай відбувається з грудня до кінця березня.
За даними на 14:00 суботи, 18 квітня, в Білорусі на коронавірус захворіли 4 779 осіб, з яких вилікувалися 342. Померли 42 людини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі не вводять карантин, тому що у країни "свій обраний шлях". Президент Лукашенко зазначив, що незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".