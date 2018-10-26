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Москва в зоні ураження: США попередили Путіна про ракетну загрозу

11.3тЧитати матеріал російською

Росії варто побоюватися китайських ракет, оскільки вони здатні долетіти навіть до Москви.

З такою заявою виступив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час візиту в Тбілісі (Грузія), передає Reuters.

Він зазначив, що в зв'язку з військовою активністю Китаю Вашингтон хотів би провести переговори з Москвою.

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Також Болтон схвалив рішення США вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), назвавши його "реліктом холодної війни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запанікували через американські ракети в Харкові і Сумах.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Охуительный высер - логики никакой. Выйти из договора, потому, что это реликт холодной войны.
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Опасаться, может и стоит, но угрозы шлют отнюдь не китайцы.
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Константинов Villi
Константинов Villi
рedro, все же ты пидро. Однозначно.)
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
С.Ш.А. стоит опасаться Китайских ракет, поскольку они способны долететь даже до Вашингтона.
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