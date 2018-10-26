Москва в зоні ураження: США попередили Путіна про ракетну загрозу

Росії варто побоюватися китайських ракет, оскільки вони здатні долетіти навіть до Москви.

З такою заявою виступив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час візиту в Тбілісі (Грузія), передає Reuters.

Він зазначив, що в зв'язку з військовою активністю Китаю Вашингтон хотів би провести переговори з Москвою.

Також Болтон схвалив рішення США вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), назвавши його "реліктом холодної війни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запанікували через американські ракети в Харкові і Сумах.