Думаю, все прекрасно заметили то, как после вторжения России в Украину в 2014 году проект союзного государства России и Беларуси забуксовал. Причем настолько серьезно, что в 2019-м это был полнейший и тотальный ступор всех инициатив на продвижение проекта со стороны Москвы.

Но, с оглядкой на события августа 2020, мы видим кардинально иную картину. На сегодняшний день Москва фактически завершила этап по отрыву Александра Лукашенко от Запада, сформировав для международного сообщества образ нелегитимного и нерукопожатного "кровавого беларуского диктатора". Параллельно для Лукашенко была представлена из слов российских СМИ и лоббистов союза с Россией, в числе которых и его старший сын Виктор, контролирующий 90% силового сектора РБ, угроза со стороны Запада, который "вмешивался" в выборы президента, "поддерживал и финансировал" беларускую оппозицию, "организовывал и координировал" протесты, а теперь "бряцает оружием" вдоль беларуских границ.

Разумеется, звучит это крайне абсурдно. Ведь в коем-то веке, а Запад не имел абсолютно никакого отношения к зарождению нынешней беларуской оппозиции. Это становится понятно с первого же взгляда, если учесть, что: кандидат Виктор Бабарико финансировался “Газпромом”; Валерий Цепкало скрывался в России после бегства из РБ и лишь потом стал больше светится в Украине и Польше; Сергей Тихановский, а после его ареста Светлана Тихановская, не только пользовались услугами пиартехнологов обслуживавших подставных кандидатов на президентских выборах в РФ, но и были облюбованы информационными площадками медиа-империи Алишера Усманова.

В свою очередь, Запад, сам же себя поставил в патовое положения, из-за приверженности демократическим процессам. Запад финансировал исключительно инфраструктурные избирательные проекты, направленные на поддержку понимания и знания белорусов про демократические процедуры, чем и заставил говорить о себе как составной части хаотизации Беларуси.

Теперь после окончательного отрыва Александра Лукашенко от Запада, у него остаётся единственная дорога на поклон к Путину, что и происходит прямо сейчас, что и дает Москве с новыми силами приступить к созданию "союзного государства", аргументируя перед президентом Беларуси, что его положение очень шаткое и патовое... Но, что самое поразительное - большинство протестующих на улицах Минска против Лукашенко, вовсе не против России и российского вектора развития Беларуси, а против именно президента РБ, который с 2014 по август 2020 этому вектору противился.

Как правильно отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: "Я бы не сравнивал ситуацию 2014-го года в Украине, Майдан, Революцию Достоинства и нынешние события в Беларуси. Внешне они могут казаться подобными, но между ними есть одно фундаментальное различие: в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но речь не идет сейчас в Беларуси о выборе движения страны. И это фундаментальное различие, его нужно учитывать".

Поэтому, если в этой ситуации Лукашенко не пойдет на интеграцию с Россией и начнёт опять юлить перед Путиным, то в ход пойдет вариант "Б" - опять протесты, инициирование новых выборов (с Лукашенко или без него) и приведения к власти кремлёвской "оппозиционной" марионетки пока закамуфлированной под "поддерживаемого Западом кандидата". Если не сработает ни вариант “А” ни вариант “Б”, тогда Москва уже сможет запускать вариант “В” - с "народными республиками", с учетом того что и для такого развития событий они уже заложили фундамент.

Но, что хуже всего для Украины в нынешней ситуации, так это то, что оторвав Лукашенко от Запада, Москва внесла деструктив в украинско-беларуские отношения. Фактически, был уничтожен так называемый "нейтралитет" Беларуси в украинско-российской гибридной войне. Это поставило Украину в глазах официального Минска в один строй с рисуемой Москвой "западной антилукашенковской коалицией" путем провокации с "вагнеровцами", поездок в Украину т.н. беларуских "оппозиционеров", которые отсюда ретранслировали антилукашенковские нарративы. Дополнительно масла в огонь подливали заявления ряда украинских так называемых "ура-патриотов", в частности - об отправке украинских националистов на беларуский "майдан" и прочее.

А потому, союзному государству, судя по всему, таки - быть и без каких либо оговорок. Исключительно по условиям Москвы.