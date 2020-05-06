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6 травня • оновлено в 23:30
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Москва пыталась захватить Арктику

26.2т
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Впервые с 80-х годов, когда "Холодая война" балансировала на грани перехода к "Горячей войне", ВМФ стран НАТО стали системно возвращаться в Арктику. Такое положение вещей обусловлено несколькими факторами, главным из которых является явная и активная милитаризация региона со стороны РФ, которая в одностороннем порядке решила, что ее границы простираются до Северного Полюса.

За последние 10 лет в Заполярье РФ переброшены специально подготовленные части пехоты, авиации и ПВО, а Северный флот еще со времен совка был самым мощным из всех. В общем, такие тенденции, еще со времен совка, оправдывались тем, что траектория полета межконтинентальных баллистических ракет через Полюс является самой короткой и потому самой эффективной в случае начала крупной войны. Соответственно, и маршрут движения ракет должен был контролироваться.

А кроме того, подводные ракетоносцы тоже дежурят на своих позициях примерно в этих же водах и потому Москве очень не хочется, чтобы там ошивался чей-то чужой флот. Но американские подлодки тоже постоянно курсируют примерно в тех же водах и иногда – демонстрируют всплытие из-под льда.

Но когда речь заходит именно о подлодках, Москва считает, что существует примерный паритет с американцами, а потому – к вояжам субмарин из США относились терпимо. Тем более, что обнаружить их сложно и они не "демонстрируют флаг", а что касается надводного флота, то у американцев почти нет кораблей и судов ледового класса, в то время как со времен совка, арктические просторы бороздили атомные ледоколы.

Имея флот подобных кораблей, совок имел преимущество перед противником, поскольку мог проводить корабли и суда сквозь ледовые поля. Американцы же не поднимали свой надводный флот в эти высокие широты из-за не слишком подходящих климатических условий. К тому же, семи флотам США было чем заняться в других местах.

Но за последние два десятка лет ситуация сильно изменилась. Изменение климата открыло ранее недоступные для судоходства районы Арктики, и если так дело пойдет дальше, то весь арктический бассейн может стать судоходным, со всеми вытекающими последствиями.

Самым благоразумным было бы оставить все как есть, но Москва не была бы Москвой, если не попыталась бы устроить казарму там, где представилась возможность. Именно этим она и занималась последние пять лет. Тучные годы дали Путину возможность упалить на эту тему громадные средства и милитаризация Арктики стала очевидной. Но любое действие неизбежно вызовет противодействие.

Командование ВМФ США сообщило о том, что начиная с 4 мая, совместная флотская группировка военно-морских флотов США и Великобритании проводит учения в акватории Баренцева моря. В учениях принимают участие три эсминца: Arleigh Burke – USS Donald Cook, USS Porter и USS Roosevelt, а также фрегат British Duke – HMS Kent и судно материально-технического обеспечения ВМФ США. А это, на минуточку, более трех сотен ракет в одном месте. Можно только предположить, что в маневрах принимает участие и подводная составляющая, но об этом станет известно уже по окончании маневров.

Легендой учений предполагается "защита морских коммуникаций", ну а на самом деле, это четкий сигнал Москве о том, что номер с "приватизацией" Арктики – не пройдет. И еще один важный момент. Англичане выставили фрегат, а корабли подобного класса имеются на вооружении Германии и Норвегии, находящихся рядом, но их там не оказалось. Это – маленький штришок, но говорит он о многом.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
И шо теперь? Пыталась за хва тить, а её *доблесные* выгнали?
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Блин, на всё НАТО - три ржавых ледокола!
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Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
Ни одна американская подводная лодка (хотя нет, одна была но утилизирована после этого) не способна пробить рубкой толстый лёд хотя бы в 1 метр толщиной при всплытии) Российская 2,5 метра.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Поэт незалежнiй, Ага, а путлер носом доску пробивает...
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Запед со своими кора бл ями могут только из /ней траль ных/ вод Баренцево моря посмотреть на Сев-Мор Путь! В Рос-м /сек-то ре/ Арктики по Конвенции 1982 г. России /при над лежат/ все без исключения острова, а /ней траль ной/ /тер рито рией/ является центр. часть Ледовитого океана, постоянно покрытая льдом зимой и частично летом. Добраться туда можно, только используя Сев- мор путь и заходя в тер-льные воды России! А в свои тер. воды Россия вправе никого не пуск ать.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Kuksov Michael, 27 минут флот рассеи будет существовать при попытке атаковать нато, потом венки на воде.
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