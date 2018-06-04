Світ за тиждень. 21 травня – 1 червня 2018 року

Другий тиждень поспіль в Азовському морі розгортається повзуча анексія Російської Федерації, яка досі не отримала української офіційної та, відповідно, міжнародної реакції. Серед фактів агресії РФ проти нашої країни, які перерахував міністр закордонних справ України на засіданні Ради Безпеки ООН (29 травня), згадка про Азовське протистояння відсутня. Все почалось після березневого затримання в бердянському порту російського риболовецького судна "Норд", що порушило порядок заходу на тимчасово окуповану територію. Росіяни розпочали активні дії, що можуть призвести до втрати Україною контролю над Азовським морем і транспортних шляхів для експорту продукції двох економічно потужних областей, Донецької та Запорізької. Годі й казати про вилов риби, пише Олександр Хара для УКРОПу.

Отже, РФ обмежила прохід українських та іноземних суден в Азовському морі у зв’язку з навчаннями та планованими бойовими стрільбами. При цьому Росія грубо порушила Конвенцію ООН з морського права, бо відстань від "закритої" зони до українського узбережжя становить не більше десяти миль. Після цього ФСБ почало затримку суден (від півтора до восьми годин), що виходять чи прямують до маріупольського та бердянського портів. І це на додачу до того, що незаконно побудований у Керченській протоці міст унеможливив проходження цілого класу суден, що використовувались для експорту металургійної та сільськогосподарської продукції. Ускладнення мореплавства може перерости в блокаду, спричинивши непередбачувані економічні та соціально-політичні наслідки для південного сходу України. Хіба передислокація бойових одиниць з Каспійської флотилії до Азова не є опосередкованим свідченням розгортання такого сценарію?

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Сирією відразу після того, як остання визнала "незалежність" окупованих її "патроном" Абхазії та Південної Осетії. Десять років тому, після збройної агресії Кремля проти Грузії, офіційний Тбілісі розірвав дипломатичні стосунки з Росією.

Спільна міжнародна слідча комісія оприлюднила звіт, що підтверджує не лише факт переміщення ЗРК "Бук" з російської території та його повернення до РФ, а й те, що у злочині проти людяності, який забрав життя 298 осіб, винні російські військові. Зенітно-ракетний комплекс, яким з території України та в її повітряному просторі збили пасажирський літак МН17, належить до 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську. Москва продовжує "грати в дурня", відкидаючи свою причетність та продовжуючи масовану дезінформаційну кампанію.

1 червня вступили в дію обмежувальні тарифи на імпорт до США сталі та алюмінію (25% і 10% відповідно). Такий суперечливий крок Вашингтона посилює протиріччя з європейськими союзниками та сусідами (Канадою й Мексикою), на які припадає половина імпорту (23 млрд дол. у 2017 році). ЄС збирається судитися в рамках Світової організації торгівлі та вживати інших захисних заходів, Канада планує запровадити у відповідь тарифи не лише на сталь та алюміній, а й на інші американські товари загальною вартістю 13 млрд дол.

Тим часом Дональд Трамп, після словесної перепалки, що призвела до публічного скасування саміту з Кім Чен Ином, знову готовий до цієї зустрічі в середині червня. Про це, зокрема, заявив державний секретар Майк Помпео після перемовин з очільником північнокорейської делегації, що перебувала у Вашингтоні. Американський політикум та експертна спільнота доволі критично ставляться до цієї зустрічі, адже складна й делікатна проблема навряд чи може бути вирішена у стилі ковбойського наскоку, а перепади настрою господаря Білого дому більше схожі на поведінку дитини, ніж на виважену дипломатичну стратегію.

Попри численні попередні твердження, Дональд Трамп заявив, що звільнення директора ФБР не було пов’язане з "російським розслідуванням" Бюро, що може бути доведено як перешкоджання правосуддю. Того ж дня президент помилував консервативного коментатора Дінеша Д’Сузу, якого було визнано винним у порушеннях законодавства щодо фінансування політичних кампаній. Це чіткий сигнал його прихильникам, які скоїли подібні злочини та можуть погодитись давати свідчення проти Трампа в обмін на припинення кримінального переслідування. Зокрема, це стосується й особистого адвоката нинішнього президента – Майкла Коена, який, серед інших порушень, став посередником у справі здобуття мотивованого грошима з виборчої кампанії мовчання від порнозірки, яка стверджує, що мала сексуальні стосунки з Дональдом Трампом. Помилування відбулося лише за день до того, як колишня фінансова директорка компанії, що належить Майклу Коену, визнала свою провину в податкових махінаціях…

Сполучені Штати натиснули на Угорщину з тим, щоб остання не чинила перешкод взаємодії НАТО з Україною. Реакцією стала готовність Будапешта бути більш "конструктивним", втім, разом зі створенням двостороннього механізму контролю над "дотриманням" прав угорської етнічної меншини в Україні.

Поки Київ вирішує тактичні питання – відновлення функціонування форматів співпраці з Альянсом, передусім засідань за участю високопосадових осіб, які блокував Будапешт, Варшава робить конкретний крок, спрямований на посилення своєї безпеки у стратегічній перспективі. Поляки вийшли з ініціативою щодо розміщення на своїй території постійної американської військової бази (йдеться про 15 тис. військових та 250 танків). Вагомими аргументами Польщі на свою користь є безпекові інвестиції, адже, окрім витрат на оборону в розмірі 2% ВВП, чого Трамп вимагає й від інших країн – членів НАТО, а також участі польських військових у різноманітних операціях під проводом США, Варшава планує витратити до 2 млрд дол. на облаштування та підтримку діяльності пропонованої військової бази.