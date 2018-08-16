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ПолітикаЕкономіка
Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Москва меняет тактику

11.9тЧитати новину російською

Кремль меняет тактику ведения боевых действий. Понятно, что от регулярных обстрелов российский агрессор отказываться не собирается. Но поскольку эффективность этого метода себя не оправдывает, а с украинской стороны быстро и точно прилетает "ответка", россияне решили усилить диверсионную составляющую. И это, судя по логике кремлевских дельцов, не последний ход.

Командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков на Донбассе. Об этом на брифинге рассказал полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины. Задача незваных гостей это подготовка диверсантов и общая организация работы таких групп в районе боевых действий, в том числе и на украинской стороне. Впрочем, есть большой риск, что вылазками и точечными ударами вражеские ДРГ не ограничатся. Слишком уж соблазнительным для боевиков без моральных ограничений выглядит вариант нанесения удара и по гражданским объектам. В их перекошенной системе координат это даже выглядит логично – любой ущерб Украине работает на пользу агрессора.

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Россия никуда не переедет: договариваться все-таки нужно

Так что вполне вероятно будет появление мин на дорогах в Донецкой и Луганской областях, которые контролируют украинские власти. Не исключены удары по важным объектам инфраструктуры. Будем готовиться к худшему, поскольку аппетит приходит во время еды. Нельзя исключать, что Кремль перейдет к прямой террористической работе на украинской территории. В конце концов, несмотря на все усилия боевиков на Донбассе и активную пропаганду "мызамирцев", щедро оплаченную российскими деньгами, настроения украинцев далеки от капитуляции. А цели Кремля не поменялись. Значит будут добиваться их другими методами, добавят к заложникам и обстрелам угрозу терактов – им не привыкать. Они в политических интересах на своей территории могут дома взрывать, а Украину им точно не жалко. Так что меняется тактика Кремля, но не стратегия.

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Місце
Україна
Джерело
Джерело:site.ua
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Комментарии на сайте не модерированы
Графский Степан
Графский Степан
Если бы не было Украины, ее стоило бы придумать. Украина как всегда оказалась на передовом фронте очередной войны. Раньше это были просто войны, а сейчас такая же война, но гибридная. Противники не поменялись Запад и Россия. У хохлов мало выбора)) или РОссия или Запад. В данной ситуации они стали на стороне запада. Но результат один - хохлы страдают больше всех))) Мнимая независимость , о которой говорят хохложопые это иллюзия... Хохлы сделали свой выбор, какие могут быть к России вопросы?
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Мы просто ждем,когда вы захлебнетесь в собственной злобе и зависти.
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