Кремль меняет тактику ведения боевых действий. Понятно, что от регулярных обстрелов российский агрессор отказываться не собирается. Но поскольку эффективность этого метода себя не оправдывает, а с украинской стороны быстро и точно прилетает "ответка", россияне решили усилить диверсионную составляющую. И это, судя по логике кремлевских дельцов, не последний ход.

Командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков на Донбассе. Об этом на брифинге рассказал полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины. Задача незваных гостей это подготовка диверсантов и общая организация работы таких групп в районе боевых действий, в том числе и на украинской стороне. Впрочем, есть большой риск, что вылазками и точечными ударами вражеские ДРГ не ограничатся. Слишком уж соблазнительным для боевиков без моральных ограничений выглядит вариант нанесения удара и по гражданским объектам. В их перекошенной системе координат это даже выглядит логично – любой ущерб Украине работает на пользу агрессора.

Так что вполне вероятно будет появление мин на дорогах в Донецкой и Луганской областях, которые контролируют украинские власти. Не исключены удары по важным объектам инфраструктуры. Будем готовиться к худшему, поскольку аппетит приходит во время еды. Нельзя исключать, что Кремль перейдет к прямой террористической работе на украинской территории. В конце концов, несмотря на все усилия боевиков на Донбассе и активную пропаганду "мызамирцев", щедро оплаченную российскими деньгами, настроения украинцев далеки от капитуляции. А цели Кремля не поменялись. Значит будут добиваться их другими методами, добавят к заложникам и обстрелам угрозу терактов – им не привыкать. Они в политических интересах на своей территории могут дома взрывать, а Украину им точно не жалко. Так что меняется тактика Кремля, но не стратегия.