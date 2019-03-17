|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Московським хамам тут не місце!" У Білорусі послали жорсткий сигнал Росії

2.1тЧитати матеріал російською

Співголова партії "Білоруська християнська демократія", екс-кандидат у президенти Білорусі Віталій Римашевський заявив, що скандального російського посла Михайла Бабича варто вислати з країни.

Він також назвав дипломата РФ московським хамом. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті БХД.

"Московським хамам не місце на білоруській землі. Повністю згоден з оцінкою білоруського МЗС із приводу дій і висловлювань російського посла. Бабич дійсно постійно веде себе тут, як заступник царя на окупованій території", — заявив Римашевський.

Новини
Буде сидіти один: скандального посла Путіна поставили на місце через Крим

"Така позиція жодним чином не сприяє нормальним відносинам між Білоруссю і Росією. Вважаю, що він уже досить зробив заяв, які не дозволяють йому далі перебувати в Білорусі", — додав політик-опозиціонер.

Ілюстрація. Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Ілюстрація. Володимир Путін і Олександр Лукашенко

TUT.by

Нагадаємо, нещодавно Михайло Бабич висловлювався про входження Білорусі до складу РФ, що викликало ажіотаж у мережі.

Після слів дипломата МЗС Білорусі різко відповіло йому, вказавши, що слід розуміти різницю між федеральним округом та незалежною державою.

Михайло Бабич

Михайло Бабич

телескоп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Римашевський дав невтішний прогноз щодо "війни" президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Білорусь
Теги
Росіяполітикадипломат
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Браття слов'яни білоруси. Гоніть козломордих хамських татаромонгольських наколінахстоячих мацкавітських виблядків поганою мітлою,копняками в сраки.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки