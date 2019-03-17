"Московським хамам тут не місце!" У Білорусі послали жорсткий сигнал Росії

Співголова партії "Білоруська християнська демократія", екс-кандидат у президенти Білорусі Віталій Римашевський заявив, що скандального російського посла Михайла Бабича варто вислати з країни.

Він також назвав дипломата РФ московським хамом. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті БХД.

"Московським хамам не місце на білоруській землі. Повністю згоден з оцінкою білоруського МЗС із приводу дій і висловлювань російського посла. Бабич дійсно постійно веде себе тут, як заступник царя на окупованій території", — заявив Римашевський.

"Така позиція жодним чином не сприяє нормальним відносинам між Білоруссю і Росією. Вважаю, що він уже досить зробив заяв, які не дозволяють йому далі перебувати в Білорусі", — додав політик-опозиціонер.

Ілюстрація. Володимир Путін і Олександр Лукашенко TUT.by

Нагадаємо, нещодавно Михайло Бабич висловлювався про входження Білорусі до складу РФ, що викликало ажіотаж у мережі.

Після слів дипломата МЗС Білорусі різко відповіло йому, вказавши, що слід розуміти різницю між федеральним округом та незалежною державою.

Михайло Бабич телескоп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Римашевський дав невтішний прогноз щодо "війни" президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.

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