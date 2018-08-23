Вчера была генеральная репетиция военного парада, сегодня – день национального флага, а завтра – сам парад ко Дню Независимости Украины. За эти три дня выплескивается столько символизма, что его хватит на весь остальной год. Один из самых ядовитых, для врага, символов – текст поздравления, которые направил Украине президент США Трамп. В нем все четко расставлено по местам, в частности то, каких успехов в экономике, строительстве армии и всего государства Украина достигла за последние четыре года войны, в условиях агрессии РФ. Больше того, президент США подчеркивает, что Украине удалось создать одну из самых боеспособных армий современности. Есть уверенность в том, что в РФ не просто не опубликуют этот текст, а даже воздержатся от его комментариев, чтобы не дай бог кому-то не пришло в голову покопаться в Сети и найти его. В этом случае возникнет вопрос из репертуара Романа Карцева: "А мы же ж, тогда же ж, кто же ж?"

Другой символ был продемонстрирован вчера и оказался аналогом того, как бывает в боксерском поединке. Зрители смотрят бой и ждут, когда пройдет хук или аперкот, которые повергнут соперника в нокаут. Зрелище так себе, но о вкусах не спорят. В любом случае, должно получиться зрелище: вот проходит удар, вот противник опускает руки и как подкошенный падает на пол ринга, безвольно раскинув руки. Но часто результат бывает не менее сокрушительным, но абсолютно не зрелищным. Это когда проходит короткий удар в печень. Соперник даже успевает сделать после него несколько движений, но после этого – окончательно рушится на пол и поднять его бывает гораздо труднее, нежели после удара в челюсть.

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Примерно такой короткий и точный удар произошел вчера, когда на генеральной репетиции парада появились автомобили, на турелях которых смонтирован FGM-148 Javelin. Тут есть некая тонкость. На самом деле, это – легкий, переносной противотанковый комплекс. Он изначально спроектирован так, чтобы применяться пехотинцами. Поэтому там экономили общую массу комплекса на всем, в том числе, и на массе ракеты, которая имеет не очень большую дальность. Более тяжелые и дальнобойные комплексы, которые уже обременительны для пехотинца, могут монтироваться на различных мобильных платформах, но Джавелин – ручное оружие.

Однако, вес комплекса такой, что с ним на параде, а особенно – на репетициях, сильно не походишь. 23-25 кг — это достаточно внушительный вес, чтобы гонять пеших бойцов с этим вооружением. Думаю, что именно поэтому его и показали на турели бронетранспортера. Это потому, что показать его надо было. Российская пропаганда прошла все свои привычные стадии дезинформации и рассказала о том, что Украина: никогда не получит это оружие; может получить, но у нее не хватит на это денег, а без оплаты – не получит; может получить без оплаты, но в очень отдаленной перспективе; принятое решение о бесплатной поставке в виде помощи, не значит самой поставки; заявления о том, что оружие уже в Украине – фейк, а на самом деле, ничего подобного еще не приходило. И вот они — Джавелины, прошли в строю бронетехники, выставленные на всеобщее обозрение. Все российские "эксперты", которые выдвигали свои сказочные версии на сей счет, вчера получили повод смыть свой позор записных лжецов кровью. Если они себя считают порядочными специалистами в области вооружений Украины, они могут теперь смело: а) повеситься; б) застрелиться; в) застрелиться, а потом – повеситься или наоборот.

Сегодня же сам день — уже символ. Сегодняшний праздник – день национального флага. Тут интересна история государственной символики, в частности – флага, а тем более – тризуба. Ничего подобного у РФ не было, нет и не будет уже никогда. Их аквафреш – заимствован у голландцев и французов, их двуглавый снегирь – заимствован у двуглавого орла Орды. Наш тризуб являлся гербом еще тогда, когда на мокшанских болотах жабы пытались догонять гадюк. То же самое и с нашим флагом. Он – символ нашей борьбы с московским оккупантом.

Что характерно, с 2014 года наш флаг ушел далеко за границы Украины и стал символом борьбы за честь и достоинство. Во многих уголках мира демонстранты несут наш флаг, как символ несгибаемой воли народа. Московские ватники, ушанки и портреты Путина могут носить только "патриоты", вовремя смывшиеся из лепрозория и демонстрирующие свои психические расстройства в местах их нового жительства. Наш флаг – символ свободы и борьбы за нее, флаг Московии – символ позорного рабства даже в тех странах, где это рабство давно искоренили с оружием в руках.

Но в сегодняшнем празднике имеется еще один слой символизма. Мы по привычке обращаем внимание на слово "флаг" и упускаем слово "национальный". Это слово еще больше нагружено смыслом, который противника "плющит" еще больше, чем жовто-блакитний прапор. Противник надеялся на то, что проводимое три столетия подряд уничтожение украинской нации уже завершено, и что он столкнется с аморфной, рабоподобной массой, которую успешно культивировал на своей территории. Им казалось, что равномерное уничтожение и перемешивание того, что они называли "новый тип человека", дало необратимый результат и впервые были неприятно удивлены в Чечне.

Там они настолько удивились собственной ошибке, что трупы российских военных оттуда шли конвейером. Но "Восток, дело – тонкое, а вот с Украиной уверенность была почти стопроцентная. Уж слишком много усилий было затрачено для этого. Триста лет подряд уничтожалась наша духовная элита, но уничтожить ее без следа просто не получалось, ибо слишком большой вес у нее был, и слишком глубоки наши корни оказались. Почти начисто уничтожая целые поколения духовной элиты, они получали новые, не менее колючие и чуждые рабской сущности московитов, всходы. И тогда в ход пошло ошельмовывание и очернение нашей национальной элиты или иначе – наших героев.

Достаточно вспомнить то, с какой яростью и ненавистью они уничтожали одно упоминание об Иване Мазепе, человеке, положившем на восстановление православия, церквей и науки все свое состояние. Наша история просто кишит подобными случаями. Или вот еще интересный момент, который показывает масштаб усилий Московии. Если зацепить больную тему россиян и углубиться в историю их военно-морского флота, то практически вся она будет соткана из обидных поражений, масштабных поражений и позорных поражений. В общем, российский военный флот является олицетворением позора российского оружия. Там просто нечем хвастаться в принципе. Там, как всегда, пытаются из публики сделать идиотов и позорное поражение (как, например, в Бородинской битве), продемонстрировать в виде эпической победы. Так случилось и в Крымской войне 1855-1856 года, когда российский черноморский флот был даже не разгромлен, а утоплен в своей базе, при виде неприятеля. Тот, кто решился на это, должен был застрелиться.

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В конце Первой Мировой войны 21 июня 1919 года произошло затопление германского флота "Открытого моря". Это произошло после капитуляции Германии и стало актом лишения ее морской мощи. То есть, все случилось уже после окончания боевых действий и моряки просто не имели возможности дать последний бой и погибнуть с честью. Эта страница истории германского флота до сих пор окрашена черным цветом и никакого героизма в ней нет вообще.

Россияне же поступили иначе. Нахимов утопил флот не вынужденно, после проигрыша кампании, а перед ее началом. Наверняка, это решение было принято высшим руководством, а он как командующий, просто исполнил приказ, но тем не менее это – однозначный и несмываемый позор для всех, кто принял в участие в этом самоубийстве целого флота. Тем не менее, Нахимов считается крупнейшим флотоводцем Московии всех времен. Его именем называют училища, ордена и прочие вещи, связанные с флотом.

А причиной тому служит синопское сражение, где флот Нахимова одержал победу. Тут важно отметить, что со времен Петра 1 шли постоянные усилия по наращиванию мощи собственного флота и в той битве сошлись примерно одноклассники, современные суда двух флотов. Там были различия по классу самих кораблей, тяжелых было больше у Нахимова, а малых и средних – у турок, но в общем, силы флотов были сопоставимы. И вот эта победа, которая осталась чуть ли не единственным крупным морским сражением, где виктория осталась за россиянами, списала с Нахимова все, даже позорное утопление своего флота.

Если Нахимов совершил такой подвиг, которым гордятся и сейчас, то как можно оценить точно такую же победу казаков, которые дали бой у вражеского берега и при этом имели несопоставимо более слабые суда, которые и флотом-то назвать сложно. На своих "чайках" наши предки сделали то же самое, что Нахимов своими шестью линейными кораблями, двумя фрегатами и тремя пароходами (полное отсутствие которых, якобы, и стало причиной поражения при Севастополе) против семи фрегатов и пяти корветов турков. То есть, простое сравнение этих сражений говорит о том, что наши предки были на голову выше любых российских флотоводцев, но это просто вытравливалось из нашей памяти.