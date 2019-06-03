"Моральна капітуляція": ПАРЄ попередили про наслідки повернення Росії

Повернення російської делегації в ПАРЄ стане моральною капітуляцією Ради Європи і множенням безкарного зла.

Про це сказано у відкритому зверненні українських правозахисних організацій до комітету ПАРЄ з питань процедури, імунітетів та інституційних справ, передає "Європейська правда".

Відзначимо, що сьогодні, 3 червня, регламентний комітет ПАРЄ може ухвалити рішення щодо повернення РФ до роботи в асамблеї. Правозахисники застерегли ПАРЄ від позитивного рішення на користь Росії. Вони вказують, що РФ навіть не почала виконувати жодну з висловлених їй рекомендацій в резолюціях ПАРЄ, фактично нехтуючи статутними вимогами організації-члена Ради Європи.

"Більш того, ситуація тільки погіршується і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму і в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає все більше", – йдеться в зверненні.

Правозахисники вказали на масові порушення Росії, з яких найостанніші: наймасовіший арешт в історії окупованого Криму в кінці березня і затримання двох кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієвої і Мумін Салієвої в кінці травня.

"В світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації в ПАРЄ виглядає моральної капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації, яка дбає про забезпечення прав людини ... Рішення про можливе повернення в ПАРЄ російської делегації при повному нехтуванні Росією вимог цієї організації є не підтримкою російського громадянського суспільства, а ударом по його цінностям і моральним принципам, фактично поширенням і множенням безкарними зла", – підкреслили правозахисники.

ПАРЄ прямий

Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких "Центр громадянських свобод", "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля", "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", "Крим SOS" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.

Також 17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, в тому числі Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека в червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і спірним.

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