Момент вибуху офісу для зв'язку з Південною Кореєю в КНДР потрапив на відео

Вибух промислового комплексу 16 червня, де знаходився офіс для зв'язку Сеула і Пхеньяна в Північній Кореї потрапив на відео.

Запис опублікували в Telegram-каналі "RT на русском". Відзначається, що приміщення в будівлі були закриті з середини січня через загрозу поширення коронавірусу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На відео видно, як за кілька секунд від багатоповерхового будинку нічого не залишилося, а над місцем інциденту піднявся стовп диму.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Нагадаємо, що вибух здійснили військові КНДР в прикордонному місті Кесон. Міжкорейське відділення зв'язку було відкрито у вересні 2018 року з метою забезпечення обміну і співпраці на тлі примирення, якого домоглися переговорами на найвищому рівні між лідерами.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що КНДР заявила про стягування військ до кордону з Південною Кореєю і відновлення там військових навчань.