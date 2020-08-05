Момент потужного вибуху в Бейруті синхронізували з різних ракурсів. Відео

Моменти вибуху в порту лівійського Бейрута увечері 4 серпня синхронізували в одному відео.

Ролик завдовжки майже шість хвилин про трагедію, яка забрала життя до ста осіб і зруйнувала пів міста, опубліковано на каналі Empire у YouTube (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах потужний вибух і його руйнівна хвиля показані з різних ракурсів міста, їх зняли камери спостереження й очевидці НП.

Водночас фотографи, які працюють у зонах стихійних лих, показали нові знімки наслідків вибуху: зруйнований порт й інші міські будівлі, знищені їхніми уламками автомобілі, запилені вулиці й страждальницькі обличчя жителів Бейрута.

Вертоліт ліванської армії пролітає поряд із пошкодженими силосами з пшеницею в порту Бейрута

Вертоліт ліванської армії пролітає над зруйнованим портом Бейрута

Охоронець сидить біля входу до зруйнованого відділення банку в Бейруті

Обірвані лінії електропередач лежать на дахах зруйнованих автомобілів у Бейруті

Зруйновані вибухом вантажні автомобілі та крани в порту Бейрута

Зруйновані вантажні судна стоять на воді в порту Бейрута

Уламки житлового будинку закривають автомобілі на вулиці в Бейруті

Водій у захисній масці керує сильно пошкодженим розкішним автомобілем Porsche у Бейруті

Уламки зруйнованих будівель лежать на ушкодженому автомобілі в Бейруті

Зерно розсипалося із пошкоджених силосів для пшениці в порту Бейрута

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: