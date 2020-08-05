Момент потужного вибуху в Бейруті синхронізували з різних ракурсів. Відео
Моменти вибуху в порту лівійського Бейрута увечері 4 серпня синхронізували в одному відео.
Ролик завдовжки майже шість хвилин про трагедію, яка забрала життя до ста осіб і зруйнувала пів міста, опубліковано на каналі Empire у YouTube (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На кадрах потужний вибух і його руйнівна хвиля показані з різних ракурсів міста, їх зняли камери спостереження й очевидці НП.
Водночас фотографи, які працюють у зонах стихійних лих, показали нові знімки наслідків вибуху: зруйнований порт й інші міські будівлі, знищені їхніми уламками автомобілі, запилені вулиці й страждальницькі обличчя жителів Бейрута.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
потужні вибухи в столиці Лівану Бейруті потрапили на весільне відео. На ньому видно, як наречена позує, потім лунає вибух, і оператор йде знімати наслідки події.
Також у мережі опублікували свіжі відео з ліванського Бейрута, де трапився потужний вибух.
Вибух у порту Бейрута за потужністю порівняли з вибухом 1800 тонн тротилу. Його наслідки показали з висоти пташиного польоту.