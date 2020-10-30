Момент початку землетрусу в Туреччині потрапив на відео

Борис Бондар Світ 15:54, 30.10.2020 Оновлено: 16:24, 30.10.2020

Початок потужного землетрусу, який стався в турецькій провінції Ізмір, потрапив в об'єктиви камер відеоспостереження.

Відео виклало видання TRT Haber. На кадрах видно, як люди після перших поштовхів у паніці вибігають із приміщень.

Дехто озирається навколо, намагаючись зрозуміти, що відбувається.

В Ізмірі зруйновано щонайменше 20 будівель. За даними екстрених служб, загинули чотири людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у турецькій провінції Ізмір стався руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9. Як повідомляють місцеві ЗМІ, осередок підземних поштовхів розташовувався на глибині 16,54 км.

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