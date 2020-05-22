Момент падіння літака в Пакистані: страшне відео назвали фейком

Тимур Григоренко Світ 13:31, 22.05.2020 Оновлено: 13:50, 22.05.2020

Опубліковане відео падіння літака Airbus A-320 в Карачі (Пакистан) назвали фейком.

Запис з трагедією опублікували в YouTube. Але користувачі Twitter вказали, що відео катастрофи несправжнє.

Також в соцмережі було показано відео, нібито з місця аварії пасажирського літака в Карачі.

Відзначимо, що за попередніми даними, на його борту авіалайнера перебувало 90 осіб. Кількість жертв на землі невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня в Пакистані літак Airbus A320, що летів з Лахора в Карачі, розбився поблизу аеропорту призначення. Повітряне судно впало на житлові райони.

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