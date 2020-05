Опубліковане відео падіння літака Airbus A-320 в Карачі (Пакистан) назвали фейком.

Запис з трагедією опублікували в YouTube. Але користувачі Twitter вказали, що відео катастрофи несправжнє.

Також в соцмережі було показано відео, нібито з місця аварії пасажирського літака в Карачі.

Відзначимо, що за попередніми даними, на його борту авіалайнера перебувало 90 осіб. Кількість жертв на землі невідомо.

A passenger plane of Pakistan international airlines has crashed near Karachi airport.

It was on route from Karachi to Lahore. #PIACrash



#PIAcrash pic.twitter.com/5z7yWmdloo