Опубліковане відео падіння літака Airbus A-320 в Карачі (Пакистан) назвали фейком.

Запис з трагедією опублікували в YouTube. Але користувачі Twitter вказали, що відео катастрофи несправжнє.

Також в соцмережі було показано відео, нібито з місця аварії пасажирського літака в Карачі.

Відзначимо, що за попередніми даними, на його борту авіалайнера перебувало 90 осіб. Кількість жертв на землі невідомо.

PIA plane crashes near Karachi airport. Thoughts and prayers. pic.twitter.com/EbPnTvxGSd — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) May 22, 2020

Pia Plane airbus 320 crash near karachi airport,hits 4 to 5 houses,91 passenger onboard.#planecrash pic.twitter.com/NtetVn0BzM — Khurram Ansari (@khurram143) May 22, 2020

Footage from Crash Site, Model Colony - Karachi#planecrash pic.twitter.com/l9gOtvzdXz — RJ imran official (@RJimranofficial) May 22, 2020

A passenger plane of Pakistan international airlines has crashed near Karachi airport.

It was on route from Karachi to Lahore. #PIACrash



#PIAcrash pic.twitter.com/5z7yWmdloo - RJ imran official (@RJimranofficial) May 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня в Пакистані літак Airbus A320, що летів з Лахора в Карачі, розбився поблизу аеропорту призначення. Повітряне судно впало на житлові райони.

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