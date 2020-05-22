Головна Новини
22 травня • оновлено в 14:22
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Момент падіння літака в Пакистані: страшне відео назвали фейком

5.6т
Читати матеріал російською

Опубліковане відео падіння літака Airbus A-320 в Карачі (Пакистан) назвали фейком.

Запис з трагедією опублікували в YouTube. Але користувачі Twitter вказали, що відео катастрофи несправжнє.

Також в соцмережі було показано відео, нібито з місця аварії пасажирського літака в Карачі.

Відзначимо, що за попередніми даними, на його борту авіалайнера перебувало 90 осіб. Кількість жертв на землі невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня в Пакистані літак Airbus A320, що летів з Лахора в Карачі, розбився поблизу аеропорту призначення. Повітряне судно впало на житлові райони.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа Airbus A320 в Пакистані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа Airbus A320 в Пакистані
Місце
Пакистан
Теги
розбився літак літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги