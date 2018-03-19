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Момент моторошної загибелі акробата Cirque de Soleil потрапив на відео

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У мережі з'явилося відео загибелі акробата Cirque de Soleil Янна Арно, який зірвався з висоти під час шоу у Флориді.

Надзвичайна подія сталася прямо на очах у глядачів під час виконання складного номера. Арно пропрацював в Cirque de Soleil 15 років і вважався одним із найдосвідченіших акробатів.

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Як повідомляв "Обозреватель", моторошне падіння акробата з під купола цирку в Росії потрапило на відео.

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