Момент моторошної загибелі акробата Cirque de Soleil потрапив на відео

У мережі з'явилося відео загибелі акробата Cirque de Soleil Янна Арно, який зірвався з висоти під час шоу у Флориді.

Надзвичайна подія сталася прямо на очах у глядачів під час виконання складного номера. Арно пропрацював в Cirque de Soleil 15 років і вважався одним із найдосвідченіших акробатів.

Гимнаст Cirque du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть. pic.twitter.com/BxQ9SnWZGZ — FineFun (@F1neFun) 19 березня 2018 р.

Як повідомляв "Обозреватель", моторошне падіння акробата з під купола цирку в Росії потрапило на відео.