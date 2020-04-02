Молоді в зоні ризику: в ВООЗ озвучили вікову статистику смертей від коронавірусу

Понад 95% тих, хто помер від коронавірусу в Європі, були старше 60 років, але молодим не варто відчувати полегшення.

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Вік – не єдиний фактор ризику, при якому зараження коронавірусом протікає у важкій формі, заявив глава європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, передає The Washington Post.

"Саме уявлення про те, що COVID-19 впливає тільки на людей похилого віку, фактично невірно", – сказав він на онлайн прес-конференції в Копенгагені. "Молоді люди теж уразливі".

Ці слова підтверджуються і аналогічними заявами Генерального директора ВООЗ Тедроса Адханом Гебреюса.

Агентство охорони здоров'я ООН повідомляє, що від 10% до 15% людей молодше 50 років мають захворювання середнього або важкого ступеня.

Госпіталізація delo.ua

"Серйозні випадки захворювання спостерігалися у людей у віці від 20 років, причому багато хто з них потребували інтенсивної терапії, а деякі, на жаль, померли", - сказав Клюге.

За його словами, останні статистичні дані показали, що в Європі від коронавірусу померли 30 098 чоловік.

"Ми знаємо, що понад 95% цих смертей припало на вік старше 60 років", – сказав він, причому більше половини загиблих старше 80 років.

За словами Клюге, більше 80% померлих мали принаймні ще одне хронічне захворювання – серцево-судинні захворювання, гіпертонія або діабет.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, більшість з 20 жертв коронавірусу в Україні – старше 50 років. До того ж, у багатьох з них були важкі супутні захворювання.

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