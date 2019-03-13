"Моліться Господу!" Мадуро придумав, як повернути електрику до Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав співвітчизників, які сповідують різні релігії, допомогти своїми молитвами відновити електропостачання в країні.
Відповідну заяву він зробив у вівторок під час звернення до нації, трансляція якого велася в додатку Periscope, пише ТАСС.
"Прошу молитися за Венесуелу, - сказав глава держави. - Просиш Господа, і електрику повертається".
Мадуро також попросив венесуельців економити електроенергію, поки в країні тривають відновлювальні роботи після великої аварії.
Молитва в Венесуелі
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив в країні режим надзвичайного стану у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.
Гуайдо вніс запит про введення в країні надзвичайного стану строком на 30 днів. У той же час президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що відключення електрики є нібито результатом хакерських атак з США.
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