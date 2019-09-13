"Молилися за героїв "Новоросії"?" Цимбалюк яскраво вгамував Захарову через війну в Україні

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова і український журналіст Роман Цимбалюк влаштували публічну суперечку в мережі. Приводом стало питання від українця про те, молилася вона коли-небудь за героїв "Новоросії", яке прозвучало на брифінгу скандальної дипломатки.

Це викликало у Захарової бурхливу реакцію, і вона присвятила тролінгу Цимбалюка цілий пост на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні під час брифінгу Роман Цимбалюк поставив мені питання, що претендує на звання символу всього того маразму і пропагандистського чаду, в якому існує український інформаційний простір: "В контексті державності України чи молилися ви за героїв "Новоросії"?". Я подумала, що мені здалося. Ну, раптом: дві години брифінгу, стою на підборах, до цього кілька тривалих перельотів – і не таке може привидітися. Але коли по залу пішов гул і стали доноситися адресовані Роману репліки його колег "та що ти таке кажеш!", я зрозуміла, що не почулося, і мова дійсно йде про молитву", – вибухнула обуреннями права рука глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Після цього вона навела дослівну відповідь на питання Цимбалюка, в якій цинічно підкреслила, що в Росії нібито всі моляться за мир в Україні.

"Я прошу вибачення у аудиторії, дозволю собі зробити виняток. Зараз відходжу від іпостасі офіційного представника Міністерства закордонних справ (в нашій країні церква відділена від держави), але ваше питання було саме на релігійну тему. Чи ходили ви коли-небудь на службу до церкви Російської православної церкви? Напевно, ні. Тут, в Москві, в Росії. А ви сходіть. І ви почуєте дивне для себе – як в ході служб в Російській православній церкві моляться за мир в Україні. Щоб ви знали", – огризнулася Захарова.

Роман Цимбалюк і Марія Захарова

Цимбалюк, в свою чергу, уточнив у неї – за мир в Україні чи все-таки в "Новоросії". Однак Захарова продовжила цинічно брехати, запевнивши, що щиро переживає саме за Україну. Також вона підкреслила, що в храмах РПЦ нібито щодня з 2014 року звучить молитва, яку благословив патріарх Кирил. За словами речника МЗС, вона присвячена миру і подолання міжусобиці в Україні.

"Багато про що мене питали на брифінгах, але це просто цар-питання", – уїдливо сказала Захарова, коментуючи сутичку з Цимбалюком.

Тим часом він продовжив суперечку з нею в коментарях під постом, опублікувавши там відео російських пропагандистів, на якому президент Росії Володимир Путін ставить свічки "за постраждалих героїв "Новоросії".

"В вашу церкву з різними молитвами приходять. Хтось за мир в Україні, хтось за "захисників "Новоросії". Перше виключає друге. Ви це знаєте", – яскраво поставив на місце Захарову журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк вступив в гостру дискусію з Захаровою через обміняного головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Нагадаємо, раніше Цимбалюк яскраво вгамував Захарову у відповідь на претензії з приводу несплати Україною членських внесків в СНД.

Також журналіст розгромив фейк речника МЗС Росії, яким вона намагалася виправдати вторгнення окупантів в український Крим і Донбас.

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