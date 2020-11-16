Молдова вибрала нового президента, перемогла жінка: що про неї відомо

Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови, які пройшли в неділю, 15 листопада.

За даними молдавського ЦВК, колишня прем'єр-міністрерка країни набрала 57% (за підсумками підрахунку 99,07% голосів). Її опонент, чинний глава Молдови Ігор Додон набрав 43% голосів.

Результати виборів Скриншот

Майя Санду народилася 24 травня 1972 року в Молдові. У 1989 – 94 роках навчалася в Академії економічної освіти Молдови. З 1995 по 1998 рік вивчала міжнародні відносини в Академії державного управління при Президентові Молдови. У 2010 році закінчила Гарвардський інститут державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді (США). У 2010 – 2012 роках вона була радником виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні.

Майя Санду

У 2012-15 роках займала пост міністра освіти. З 8 червня по 12 листопада 2019 року була прем'єр-міністром країни. Також була кандидатом посаду президента Молдавії на виборах 2016 року.

ЗМІ повідомляли, що у Санду прозахідна орієнтація, вона – прихильниця ідеї об'єднання Молдови з Румунією, бачить країну частиною сім'ї Євросоюзу і позиціонує себе активним борцем з корупцією.

Наприклад, Санду відкрито підтримували західні політики. Ексголова Євроради і нинішній глава Європейської народної партії Дональд Туск опублікував відеозвернення, в якому заявив, що саме "Майя Санду призведе Молдову до успіху".

Відзначимо, що в липні 2019 року Санду відвідала Україну з робочим візитом, в рамках якого відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про те, що вона говорила про Україну, читайте за посиланням.

У 2020 році її кандидатуру на вибори президента висунула партія "Дія і солідарність". У першому турі набрала 36,16% голосів виборців і вийшла до другого туру з Ігорем Додоном (32,61%).

Відомо, що Майя Санду незаміжня. Володіє англійською, румунською, російською та іспанською мовами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як проходив другий тур виборів президента в Молдові.