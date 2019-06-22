Молдова попросила Україну про допомогу: прем'єр зробила важливу заяву

Прем'єр Молдови Майя Санду зробила заяву, що її країні знадобиться досвід України в питанні антикорупційної реформи.

Також Санду попросила допомоги Києва в боротьбі з контрабандою в Придністров'ї. Про це повідомляє "Громадське".

"Ми тільки починаємо процес очищення державних інститутів від контролю колишнього режиму, і намагаємося переконатися в незалежності цих інститутів. Я вірю, що зараз в Молдові і Україні для цього є вікно можливостей. Ми повинні починати з ключових інститутів. У нашому випадку – це прокуратура, галузь юстиції, суди", – зазначила прем'єр.

майя Санду sputnik.md

Також Майя Санду хоче вже найближчим часом створити консультативний орган – бюро радників прем'єр-міністра.

"Ми б хотіли запросити людей з України, з Румунії, щоб перейняти досвід цих країн... Досвід колег з Києва, де вже є досвід створення спеціального антикорупційного суду, агентств, які борються з великою корупцією", – сказала голова уряду.

"Ми б хотіли мати дуже хороші відносини з Україною. Є ті ж виклики, з якими стикаються наші країни, і я вірю, що ми повинні знаходити спільні рішення. Є речі, яких ми можемо навчитися у Києва, а Київ – у нас. Придністров'я – це велике питання в нашому порядку денному.

Ми знаємо, що режим в Тирасполі вижив за рахунок корупційних схем і контрабанди. Ми сподіваємося, що влада в Києві допоможе нам подолати ці схеми. У минулому в них брали участь і з Кишинева, і з України. Є багато інших сфер співпраці, які ми хочемо почати якомога швидше", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна запропонувала Молдові позбутися російської залежності. "Укртрансгаз" надіслав владі країни офіційну пропозицію використовувати потужності української газотранспортної системи для того, щоб відмовитися від прямих поставок російського газу.

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