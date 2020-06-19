Молдова оголосила про другу хвилю коронавірусу: що відбувається в країні

У Молдові після скасування карантинних обмежень почалася друга хвиля пандемії коронавірусу (COVID-19).

Як повідомив президент Молдови Ігор Додон, відповідаючи на запитання громадян у YouTube, кількість заражених у країні зростає все більше з кожним днем (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Скрізь зняли заборони, і настала друга хвиля. Але ми не можемо повертати тотальні заборони і згорнути економічну діяльність", – зазначив він.

За словами Додона, вихід із карантину оживив молдавську економіку, а рівень експорту в ЄС почав виходити на показники минулого року.

На цьому тлі він закликав співвітчизників ретельно дотримуватися заходів безпеки для уникнення зараження.

"Ми вивели на вулиці поліцію й військових, будемо вимагати дотримання цих заходів", – додав президент.

У травні влада Молдови скасувала режим надзвичайного стану і зняла майже всі обмеження на економічну діяльність, відновивши роботу ринків, торгових центрів, кафе, готелів і спортивних залів, а також авіасполучення з низкою країн. Після цього щоденний приріст заражень подвоївся.

З початку пандемії в Молдові зафіксовано 13 106 випадків коронавірусу, з них 449 – летальних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька міст у європейських країнах, які раніше пом'якшили обмеження через коронавірус, ввели локальний карантин.