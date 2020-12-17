Молдова дала російській статус 'мови міжнаціонального спілкування'

Парламент Молдови ухвалив закон про функціонування мов на території республіки і визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування".

Закон був прийнятий одноголосно депутатами парламентської більшості в середу, 16 грудня, передає "Інтерфакс".

Таким чином, мовою усного та письмового спілкування з органами державної влади, підприємствами та організаціями в Молдові тепер є державна мова і/або російська мова як мову міжнаціонального спілкування за вибором громадянина.

Тепер на російську мову зобов'язані перекладати всі назви вироблених в країні товарів і послуг, ліків, що продаються, а також таблички державних і громадських установ.

При цьому, якщо на вимогу громадян чиновник відмовляється відповідати російською мовою, закон пропонує ввести для нього "особисту відповідальність".

У той же час, закон зобов'язує керівників державних установ володіти державною мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Одеський окружний адміністративний суд скасував рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.