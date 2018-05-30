"Могла бути бійня": українські студенти потрапили в серйозну ДТП в Польщі

У Варшаві в ДТП потрапили в десять українських студентів, які перебували в одному легковому автомобілі.

Як повідомив портал TVN Fakts, аварія сталася близько 3 години ночі. Українці поверталися під ранок з вечірки на річці Вісла.

П'яний водій не впорався з керуванням і зніс електроопору, перекривши рух автомобілів і трамваїв.

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Відзначається, що рятувальники "хапалися за голови", коли підрахували кількість пасажирів авто. Двоє людей перебували на сидінні поруч з водієм, п'ятеро - на задньому, ще двоє їхали в багажнику.

"Для того, щоб дістати людей, які були в багажнику пожежники використовували спеціальні гідравлічні інструменти... Це могла бути бійня", - сказав представник Державної протипожежної служби Міхал Конопка, який підкреслив, що українцям "дуже пощастило".

Постраждалі - студенти вищих навчальних закладів Варшави у віці до 20 років. Ніхто з них не отримав серйозних каліцтв, незважаючи на сильний удар, через те, що сиділи дуже близько один до одного.

У свою чергу, водій заявив поліції, що не керував автомобілем і відмовлявся проходити тест на вміст в організмі алкоголю. Йому загрожує термін до 10 років і позбавлення водійських прав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці потрапили в страшне ДТП в Угорщині.