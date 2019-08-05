Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Могильники!" У МЗС Росії накинулися на США через розрив договору про ракети

1.4т Читати матеріал російською

У Міністерстві закордонних справ Росії поклали відповідальність за розрив договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на США і назвали їх "могильниками" документу.

Крім того, в російському зовнішньополітичному відомстві пригрозили, що такий крок матиме вкрай негативні наслідки, повідомляється на Telegram-каналі "RT російською".

"З ліквідацією Вашингтоном ДРСМД завдано важкого удару по системі контролю над озброєннями, що створювалася протягом десятиліть. Неминучі далекосяжні негативні наслідки для всієї архітектури міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Вина за це цілком і повністю на американській стороні. Саме США стали могильниками договору", – заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Новини
''Ми на краю прірви'': військовий дипломат пояснив, чим загрожує вихід Росії із договору РСМД

Ракети

Ракети

La nostra gazzetta

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
17
11
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
дык сша это же выгодно! они то далеко. всякая нормальная страна делает то что ей выгодно. хотя бывают и исключения. некоторые страны делают то что выгодно сша а не себе)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel