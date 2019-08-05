"Могильники!" У МЗС Росії накинулися на США через розрив договору про ракети

У Міністерстві закордонних справ Росії поклали відповідальність за розрив договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на США і назвали їх "могильниками" документу.

Крім того, в російському зовнішньополітичному відомстві пригрозили, що такий крок матиме вкрай негативні наслідки, повідомляється на Telegram-каналі "RT російською".

"З ліквідацією Вашингтоном ДРСМД завдано важкого удару по системі контролю над озброєннями, що створювалася протягом десятиліть. Неминучі далекосяжні негативні наслідки для всієї архітектури міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Вина за це цілком і повністю на американській стороні. Саме США стали могильниками договору", – заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Ракети La nostra gazzetta

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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