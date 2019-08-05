"Могильники!" У МЗС Росії накинулися на США через розрив договору про ракети

У Міністерстві закордонних справ Росії поклали відповідальність за розрив договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на США і назвали їх "могильниками" документу.
Крім того, в російському зовнішньополітичному відомстві пригрозили, що такий крок матиме вкрай негативні наслідки, повідомляється на Telegram-каналі "RT російською".
"З ліквідацією Вашингтоном ДРСМД завдано важкого удару по системі контролю над озброєннями, що створювалася протягом десятиліть. Неминучі далекосяжні негативні наслідки для всієї архітектури міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Вина за це цілком і повністю на американській стороні. Саме США стали могильниками договору", – заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.
Ракети
La nostra gazzetta
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп восени 2018 року заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, оскільки Росія продовжує створювати і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, наголосивши, що Москва зробила договір "посміховиськом".
Починаючи з 2 лютого 2019 року, США заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.
2 серпня США офіційно вийшли з російсько-американського ДРСМД, який ознаменував собою завершення холодної війни.
У НАТО відреагували на вихід США і заявили, що вся вина лежить на Росії.
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