Не думала, что захочется об этом писать, но градус общей истерии по поводу якобы искусственного происхождения коронавируса достиг заоблачных высот. И кто только ей не подвержен, в этом направлении двинулся Трамп с его многочисленными шакалами, ему надо срочно найти врага, на которого можно все свалить, во враги годится кто угодно, но лучше все же китайцы, так привычнее. Ну и российские властители дум радостно присоединились.

Научные аргументы, направленные против этой гипотезы, довольно специальны и сводятся к тому, что анализ всех известных на данный момент геномов САРС-КоВ-2 не находит никаких следов человеческого вмешательства. Естественно, что речь идет о серьезном вмешательстве, кройке и шитье, которые делаются стандартными методами, зачастую оставляюшими следы. Все компоненты генома вируса вроде как сидят на своих местах и эволюционируют/мутируют как положено. И все компоненты вполне коронавирусные, сейчас хорошо умеют отличать пришлые куски генома от своих родных, особенно у сравнительно медленно мутирующих вирусов, вроде нынешнего.

Но такой подход все же не позволяет полностью исключить возможность, что некий ген вируса из летучих мышей, например, кодирующий шипиковый белок, мог бы быть искусственно замещен на соответствующий ген от человеческого коронавируса, сделав новый вирус способным заражать человеческие клетки. При этом известная бритва Оккама заставляет добавить, что подобное замещение может само случиться в природе, и неоднократно случалось в прошлом, равно как и перенос вируса из одного хозяина в другого, с последующей адаптацией к новому хозяину. Причем перепрыгивание может идти как от животных к человеку, так и наоборот.

В 90-е годы возникла замечательная теория заговора, которая утверждала, что ВИЧ получился по вине ученых, в результате тестирования вакцин и лекарств на обезьянах в Африке. Типа массовое использование обезьян (в основном макак) Большой Фармой помогло вирусу прыгнуть (ибо обезьяний вирус очень похож на один из человеческих штаммов, ВИЧ2). Было очень модно среди ученых посыпать главу пеплом на тему об опасностях научно-технического прогресса. Историю эту я услышала в лекции известного вирусолога по фамилии Воробей (он американец, довольно много работавший с геномами ВИЧ в Африке). В конечном итоге оказалось, что прыжок вируса-предка ВИЧ от обезьян к людям случилось задолго до каких-либо тестирований, в самом конце 19 и начале 20 века. И вина белого человека-колонизатора состояла в основном в быстрой урбанизации, которая вызвала лавинообразный рост города Киншасы и позволила вирусу быстро размножиться в условиях дикой скученности в трущобах города. В начале 20 века в Киншасе была дикая вспышка туберкулеза. В начале 21 века анализ сохранившихся биологических материалов нашел в образцах ВИЧ, т.е. туберкулез был спровоцирован СПИДом, ВИЧ убил иммунитет. Итого: процесс перепрыгивания случился без всякого участия зловредных ученых или Большой Фармы, сам собою.

Нынешняя теория заговора фокусирует внимание на том, что опыты с коронавирусом проводились, и статья об этом была опубликована в 2015 году. Не может это быть совпадением! Давайте подумаем, а для чего вообще ведутся эксперименты с вирусами? Ну, во-первых, надо уметь их культивировать для изготовления вакцин. Во-вторых, неплохо бы знать, как с вирусами бороться, для чего стоило бы изучить взаимодействие вируса с клетками хозяина, пути заражения, развития инфекции, подключения иммунитета и т.п. В-третьих, вирусы можно использовать как векторы для доставки генетического материала, они нужны гля генной инженерии и генной терапии.

Для всех этих целей вирусы часто надо изменять в нужном нам направлении. Например, обычные штаммы человеческого гриппа не заразны для мышей (или бессимптомны). Однако мышиные модели очень полезны для исследований. Взяли и сделали грипп, который заражает мышей и вызывает похожие на человеческие симптомы. Кстати, получившийся мышиный штамм гриппа для человека неопасен. Надо добавить, что обычно манипуляции с вирусами наиболее успешны тогда, когда они повторяют то, что само собой случается в природе. И не существует метода с нуля создать страшный вирус, все компоненты вирусного генома должны вместе эволюционировать в постоянном взаимодействии с организмом хозяина и быть совместимы. Иначе получится нежизнеспособный тяни-толкай с двумя головами (и без задницы!).

Я не пытаюсь сделать вид, что ученые никогда не занимаются рискованными исследованиями, еще как занимаются. Пока я работала у Майкла Кейтса в Университете Штата Вашингон (занимаясь гепатитом Ц), соседняя группа изучала грипп-испанку. К тому моменту как раз была выяснена полная последовательность генома испанки, и вирус принялись реконструировать. В условиях очень серьезной защиты (не у нас, а в специальном месте) этот летальный и мертвый вирус фактически воскресили. И испытали на обезьянах-макаках, тем выяснив, что вызывал он четкий цитокиновый шторм, от чего пациенты и умирали, ибо кортикостероиды и прочие манипуляции с иммунитетом еще не были открыты. Опубликовали пару статей в Нейчур, на этом все и закончилось. И наверно восстановленный вирус где-нибудь "в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек".

И вот тут я хочу перейти к последней части затянувшегося повествования: уровням биологической защиты. Ибо на данном этапе вполне можно проводить манипуляции с вирусами без риска выпустить их на свободу. Только не надо мне рассказывать байки про совок, предприятие Вектор, Эболу, сиб язву и т.п. - сама могу порассказать. Но это дело давнее, а при совке были проблемы даже с перчатками, и презервативы текли, как решето. Сейчас в мире ситуация с биозащитой совсем другая. Есть 4 уровня, первый - когда работаешь с биологическим материалом без патогенов. Это фактически обычная лаба, где положено носить халат и перчатки. Четвертый - это фактически космический скафандр и проход через череду шлюзов с дезинфицирующим мытьем. Там все работающие носят памперсы, ибо процесс входа-выхода может занимать больше часа. Я это видела только в профессиональном ролике, впечатляет. Очень трудно работать в таких условиях, но опасности нет от слова совсем. Этот уровень зарезервирован для по-настоящему страшных вещей, типа Эболы с ее 40-60% смертностью, или оспы (15-30%). В Штатах таких лабораторий всего четыре (считая Пентагоновский сайт), доступ туда получить труднее, чем стать пилотом истребителя (дольше учиться и набирать практики).

Обычные конторы вроде моей нынешней имеют уровень биозащиты два. Когда можно работать с обычными патогенами в небольших количествах. Этот уровень обычно усиливают до уровня второй плюс для работы с кровью. Ибо любой образец человеческой крови может в себе нести целую коллекцию вирусов, включая ВИЧ, гепатиты, герпес и тьму других. Кстати, само по себе подтвержденное инфицирование ВИЧ не переводит образцы на более высокий уровень защиты. Наоборот, с любым и каждым образцом крови обращаются так, как если бы он содержал ВИЧ (на всякий пожарный). Для работы с кровью везде ставят специальные кабинеты биозащиты, которые постоянно затягивают воздух, образуя поток от дверцы к образцу и потом к задней стенке, а на выходе воздух фильтруется для обеззараживания. Таким образом, если работаешь, как положено, то воздух от образца к тебе не идет, на руках перчатки, на глазах очки или щиток, перед физиономией пластиковая стенка кабинета, а каждый образец в любой момент времени находится в двух контейнерах. Звучит забористо, но привыкаешь, и доходишь до полного автоматизма.

Третий уровень защиты - это еще более сильный геморрой. Это специальные помещения с фильтрованным притоком-оттоком воздуха, разовые защитные костюмы на все тело, работа в кабинетах биозащиты, и очень длительный процесс обучения. Я так ни разу до третьего уровня не дошла, не нужно было. Ибо его используют в основном когда ведрами выращивают вирусы типа ВИЧ (именно литрами и галлонами, если по чуть-чуть, то второй плюс достаточно).

Итог: я не верю в то, что вирус мог вырваться на свободу при подобных мерах предосторожности, а они приняты везде, и в Китае тоже. Мне гораздо легче поверить в то, что вирус тихо циркулировал в летучих мышах, потом перепрыгнул в промежуточного хозяина, живущего рядом с человеком (сейчас обсуждают собак и кошек), потом поболтался в малозаметном виде на периферии человеческой популяции, а потом, обретя надлежащий шипиковый белок, начал триуфальное шествие по планете. Ибо этот вирус - далеко не первый, и боюсь, не последний такой прыгучий, процесс постоянно происходит. И единственное средство - это быть готовыми, для чего потенциальных прыгунов надо изучать, чем и занимался народ, опубликовавший ту самую статью в 2015 году.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!