Moderna знищить 400 тисяч доз вакцини проти коронавірусу – Bloomberg

Американській компанії Moderna довелося відмовитися від майже виготовлених 400 000 доз вакцини проти коронавірусу. Причиною стала проблема з фільтрацією, яка поставила під загрозу продукт на заключних етапах його виробництва.

Ін'єкції препарату з широкої партії обсягом 1,4 мільйона доз, які ще не були переміщені в ампули, доведеться просто знищити. Про виробничий збій повідомив головний науковий радник Операції Warp Speed Монсеф Слауі в інтерв'ю Bloomberg.

"Це ніби крапля в морі для спільної мети Moderna – зробити від 500 мільйонів до 1 мільярда доз у 2021 році", – переконаний імунолог і колишній керівник фармацевтичної галузі США.

За його словами, проблема фільтрації – лише один із багатьох прикладів того, як компанії повинні контролювати свої виробничі лінії і долати перешкоди в режимі реального часу.

Слауі вважає, що таких проблем варто очікувати під час реалізації складного виробничого процесу, подібного до того, який необхідний для вакцини Moderna з інформаційною РНК. Однак експерт переконаний, що цей рівень складності не вплине на загальний обсяг або темпи виробництва доз.

"Виробники ліків зазвичай накопичують новий продукт перед тим, як випустити його на ринок. Але в цьому разі це було б неетично. В результаті виробники вакцин проти COVID-19 перебувають "під мікроскопом", буквально спостерігаючи за щоденною продуктивністю дуже складного процесу. На мою думку, проблем немає", – додав Слауі.

Зі свого боку представник Moderna із Кембриджа, штат Массачусетс, Рей Джордан не захотів коментувати питання фільтрації або відмову від поставок вакцини. Він запевнив, що компанія, як і раніше, перебуває на шляху до досягнення своїх планів із виробництва препарату. Цього місяця вона має намір випустити 20 мільйонів доз, а також ще від 85 до 100 млн доз – у першому кварталі 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження показало, що вакцина від Moderna може забезпечити імунітет до коронавірусу на три місяці.