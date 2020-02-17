У справі МН17 звільнені всі українські прокурори: у Рябошапки пояснили поворот

Всі шість українських прокурорів у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році були звільнені.

Серед них також двоє прокурорів, які від імені України входили до Спільної слідчої групи (JIT). Про це повідомляє нідерландське видання NRC.

Працівники прокуратури висловили побоювання, що їхнє усунення може сильно зашкодити розслідуванню. Наприклад, Роман Хосьєвський заявив, що його наступникам потрібен щонайменше рік, щоби прочитати всі матеріали: "Ніхто не знає файл, який ми створили за п'ять років".

У справі МН17 звільнені всі українські прокурори ВВС

Зокрема, роботу в міжнародній групі втратила Олеся Скрипник, яка була в JIT із 2016 року. Її колега Олег Пересада продовжує брати участь у розслідуванні, але йому заборонено називати себе прокурором. Восени 2019 року в JIT наполягли на збереженні знань і досвіду Пересади, і Київ урочисто пообіцяв залишити прокурора у розслідуванні.

Хоча уточнюється, що українська сторона завершила свою частину розслідування ще влітку 2019 року і усунення прокурорів не має завдати шкоди, для подальшого розвитку справи можуть виникнути складнощі.

Газета NRC зазначила, що звільнення українських фахівців є результатом реформи Генеральної прокуратури країни, яка почалася в кінці 2019 року в рамках боротьби з корупцією. Всього було звільнено 710 осіб із 1339 прокурорів.

В Офісі генпрокурора України вже відреагували на інформацію, повідомивши свіжі дані.

Офіс генпрокурора прояснив ситуацію з МН17 112 Україна

"У зв'язку з поширенням інформації щодо розслідування збивання літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній повідомляємо про участь української сторони. Наразі до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу генерального прокурора залучені 4 представники Офісу", – розповіли у пресслужбі.

На національному рівні процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється 9 працівниками Офісу генерального прокурора, а саме Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

"Це дозволяє забезпечити не тільки високий рівень професіоналізму, але також зберігає інституційну пам'ять у розслідуванні загибелі 298 пасажирів літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній. При ухваленні рішень у даному кримінальному провадженні Офіс генерального прокурора залишається надійним міжнародним партнером і перебуває в постійній комунікації з іноземними колегами", – резюмували в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі. Суд розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", який розташований приблизно за 50 км від Гааги.

На сайті Окружного суду Гааги з'явилася інформація, що принаймні один із підозрюваних у справі Boeing MH17 на Донбасі (підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов. – Ред.) виявив бажання взяти участь у судовому процесі з розслідування катастрофи.

Пулатова представлятимуть два відомих у Нідерландах адвокати. Чи з'явиться він на засідання – невідомо.

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