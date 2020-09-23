МКС терміново врятували від зіткнення з невідомим сміттям – NASA

Міжнародна космічна станція 22 вересня здійснила маневр, щоб уникнути зіткнення з невідомим космічним сміттям.

Через пізнє повідомлення про можливе зближення астронавти за правилами перебралися в російський сегмент станції, повідомили на сайті NASA.

Уламки могли пролетіти на відстані 1,39 км від станції. За допомогою маневру орбіту МКС підняли, і перетину з траєкторією руху сміття вдалося уникнути. Відзначається, що екіпажу не загрожувала небезпека.

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