Між США і Китаєм може спалахнути війна: в мережу потрапив секретний звіт із Пекіна

Рівень антикитайських настроїв досяг свого піку з 1989 року, в результаті чого між США і Китаєм можуть початися конфлікти. У найгіршому сценарії можливі навіть збройні зіткнення двох наддержав.

Як повідомляє DailyMail, у квітні Міністерство державної безпеки Китаю підготувало доповідь вищому уряду про те, що глобальні антикитайські настрої досягли свого піку, починаючи з 1989 року. Також у доповіді йдеться, що очолює цю хвилю США і потрібно підготуватися до найгіршого сценарію: війни з цією країною. Звіт потрапив у ЗМІ, проте офіційні особи відмовилися коментувати витік.

Причинами для погіршення відносин США і Китаю стала недовіра на тлі епідемії COVID-19, протестів у Гонконгу і заяв Америки про недобросовісну торгову і технологічну практику.

У документі робиться висновок, що Вашингтон вважає економічне зростання Китаю загрозою національній безпеці Америки і є викликом західній демократії. Також там зазначається, що США зацікавлені в підриві комуністичної партії, яка править у Китаї.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін REUTERS

Через це міжнародні інвестпроєкти китайської інфраструктури можуть бути заблоковані, а Америка може посилити фінансову і військову підтримку регіональних союзників в Азії, розхитуючи стабільність у цьому регіоні.

Зі свого боку, в Вашингтоні звіт коментувати теж не стали. Але представниця Держдепартаменту США Морган Ортагус зазначила, що китайські чиновники несуть особливу відповідальність за інформацію про коронавірус.

"Чиновники Китаю несуть особливу відповідальність за інформування своїх людей і всього світу про загрозу, яку представляє коронавірус, оскільки вони першими дізналися про це", – заявила вона.

За словами Ортагус, Пекін змушував вчених, журналістів і громадян мовчати про небезпеку епідемії, що спричинило величезні ризики для всієї планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія зажадала пояснень від Китаю про те, як коронавірус COVID-19 привів до світової кризи.