Між США і Британією розгорівся скандал з образами: в чому справа

Між Британією і США розгорівся скандал на тлі взаємних образ. Так президент Дональд Трамп невтішно відгукнувся про прем'єр-міністра Терезу Мей, а міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант йому відповів.

Посол Британії Кім Даррок назвав Трампа "невмілим" і "некомпетентним". Після цього Трамп в Twitter розкритикував Мей за її стратегію по Brexit, заявивши, що вона створила "безлад". Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп також заявив, що Білий дім більше не буде працювати з Дарроком. У свою чергу Хант написав, що коментарі Трампа "є зневажливими і помилковими щодо нашого прем'єр-міністра і моєї країни".

Хант заявив, що американські дипломати дають свої приватні думки держсекретареві Майку Помпео, як і британські дипломати зробили те ж саме своїм начальникам в Лондоні.

"Ви говорили, що британсько-американський альянс є найбільшим в історії, і я згоден. Але союзники повинні ставитися один до одного з повагою, як і Тереза Мей завжди робила це по відношенню до вас", – зазначив Хант.

"Посли призначаються урядом Великобританії, і якщо я стану прем'єром, наш посол залишиться", – додав він.

Тереза ​​Мей і Дональд Трамп 24 Канал

Як повідомляє BBC з посиланням на Міністерство Сполученого Королівства, Кім Даррок залишить свій пост. Подробиці не розкриваються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп радив Британії вийти зі складу Європейського союзу навіть без угоди, якщо Брюссель не погодиться на її умови.

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